"Трохи про генетику": Арістова вразила різницею своєї фігури у 17 років та після трьох вагітностей. Фото

Марина Арістова порівняла, як виглядала у 17 років і через 18

Ексучасниця шоу "Холостяк", бізнесвумен і колишня дружина колишнього депутата Марина Арістова згадала, як виглядала у студентські роки.

38-річна мама трьох дітей порівняла свою фігуру у 17 і у 35 років. І таким чином вона продемонструвала, що її нинішня стрункість і форма аж ніяк не генетика.

"Сьогодні буде трохи про генетику", - саркастично написала телеведуча.

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Нагадаємо, у лютому Арістова приголомшила новиною про розлучення з колишнім депутатом Юрієм Арістовим після 13 років стосунків. Раніше вона розказувала про причину розриву стосунків та як набували свої статки.