Вперше за 10 років: Майлі Сайрус кардинально змінила колір волосся. ФОТО
30-річна американська співачка Майлі Сайрус останні 10 років запам’яталася фаам в образі блондинки.
Але, здається, зірка, чий справжній колір волосся – каштановий, вирішила повернутися до натурального образу.
У своєму Instagram Майлі поділилася з фанами серією фото, на яких засвітила темно-коричневі пасма волосся. Новий колір вже охрестили в ЗМІ, як "повернення Ханни Монтани" (підлітковий американський телесеріал, який приніс популярність Сайрус - ред.).
До речі, навіть з білявим волоссям Майлі часто експерементувала із зачісками. Зокрема, багато прихильників пам’ятають її короткостриженою та з "баранцями".
Останні кілька років зірка носила світлий колір та середню довжину волосся.
Нагадаємо, нещодавно на зміну іміджу наважилася також супермодель Емілі Ратаковскі.