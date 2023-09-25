Вперше за 10 років: Майлі Сайрус кардинально змінила колір волосся. ФОТО

30-річна американська співачка Майлі Сайрус останні 10 років запам’яталася фаам в образі блондинки.

Але, здається, зірка, чий справжній колір волосся – каштановий, вирішила повернутися до натурального образу.

У своєму Instagram Майлі поділилася з фанами серією фото, на яких засвітила темно-коричневі пасма волосся. Новий колір вже охрестили в ЗМІ, як "повернення Ханни Монтани" (підлітковий американський телесеріал, який приніс популярність Сайрус - ред.).

Здається, Майлі набридло зафарбовувати корені? фото з Instagram Майлі Сайрус

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До речі, навіть з білявим волоссям Майлі часто експерементувала із зачісками. Зокрема, багато прихильників пам’ятають її короткостриженою та з "баранцями".

Зірці пасує новий імідж фото з Instagram

Останні кілька років зірка носила світлий колір та середню довжину волосся.

У новому образі зірка ще не з'являлася на публіці фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно на зміну іміджу наважилася також супермодель Емілі Ратаковскі.