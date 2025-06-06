"Любов у дії": Міс Усанова заінтригувала появою з загадковим незнайомцем під час місії у Єгипті

Володарка титула "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова у всесвітній день навколишнього середовища показалася в Єгипті.

У своєму Instagram міс, яка допомагала чистити від сміття місцеву річку, також засвітила на фото загадкового незнайомця.

"Любов у стилі. Любов у дії. У всесвітній день навколишнього середовища ми нагадуємо: справжня любов проявляється — одне до одного і до планети. Від прогулянок пляжем на підборах до прибирання річок у чоботах — сила партнерства у спільній меті", - написала Ангеліна.

Усанова приєдналася до команди і допомогла розчищати річку у патріотичних рукавичках

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Ангеліні допомагав невідомий чоловік

Фото виглядає дуже милим як для стосунків між колегами

У коментарях Ангеліну і хлопця називають чудовою парою

Нагадаємо, у квітні минулого року Усанова стала переможницею конкурсу "Miss Eco International 2024" у Єгипті.