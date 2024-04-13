"Шалено щаслива": Романова відверто розповіла про стосунки з коханим та його спілкування з її сином

Екс-"Віа Гра" Міша Романова в інтерв'ю виданню "ТиКиїв" відверто розповіла про свого нового коханого, чи познайомила його з сином та що хоче позбавити колишнього батьківських прав.

Міша Романова вже понад рік перебуває у стосунках, однак ім'я свого обранця не розкриває. Вона вважає, що особисте життя має стосуватися лише двох людей.

Ймовірно, коханим співачки є радник Володимира Зеленського, Алекс Роднянський.

Міша не розкриває ні імені, ні обличчя коханого

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"Я вважаю, чим менше людей знає про твоє приватне життя, тим краще воно складається. Але я не приховую, що шалено щаслива і у мене найдивовижніший чоловік у світі, який мене надихає та підтримує", - сказала Романова.

Співачка також зазначила, що познайомила обранця зі своїм 5-річним сином Мартіном.

"Мені здається, вони порозумілися. Мартін росте без батька, тому чоловіче оточення дуже важливе для нього. Йому подобається все розпитувати і слухати якісь цікаві історії. Я б хотіла, щоб мій обранець став другом для сина", - додала екс-"Віа Гра".

Також Міша розповіла й про стосунки зі своїм колишнім. До речі, ім'я свого екса вона також ні разу публічно не називала.

Романова зі своїм сином Мартіном Фото з Instagram Міші Романової

"Ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не передзвонив. Зараз я працюю над тим, аби позбавити його батьківських прав", - заявила співачка.

Нагадаємо, Міша Романова якось розповідала, що познайомилася з коханим в соцмережі. Вона додала, що зробила все для того, аби чоловік написав їй першим, бо зрозуміла що він її мужчина.

Як відомо, її син не спілкується зі своїм біологічним батьком, однак з бабусею з його боку вони переписуються.