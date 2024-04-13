"Шалено щаслива": Романова відверто розповіла про стосунки з коханим та його спілкування з її сином
Екс-"Віа Гра" Міша Романова в інтерв'ю виданню "ТиКиїв" відверто розповіла про свого нового коханого, чи познайомила його з сином та що хоче позбавити колишнього батьківських прав.
Міша Романова вже понад рік перебуває у стосунках, однак ім'я свого обранця не розкриває. Вона вважає, що особисте життя має стосуватися лише двох людей.
Ймовірно, коханим співачки є радник Володимира Зеленського, Алекс Роднянський.
"Я вважаю, чим менше людей знає про твоє приватне життя, тим краще воно складається. Але я не приховую, що шалено щаслива і у мене найдивовижніший чоловік у світі, який мене надихає та підтримує", - сказала Романова.
Співачка також зазначила, що познайомила обранця зі своїм 5-річним сином Мартіном.
"Мені здається, вони порозумілися. Мартін росте без батька, тому чоловіче оточення дуже важливе для нього. Йому подобається все розпитувати і слухати якісь цікаві історії. Я б хотіла, щоб мій обранець став другом для сина", - додала екс-"Віа Гра".
Також Міша розповіла й про стосунки зі своїм колишнім. До речі, ім'я свого екса вона також ні разу публічно не називала.
"Ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не передзвонив. Зараз я працюю над тим, аби позбавити його батьківських прав", - заявила співачка.
Нагадаємо, Міша Романова якось розповідала, що познайомилася з коханим в соцмережі. Вона додала, що зробила все для того, аби чоловік написав їй першим, бо зрозуміла що він її мужчина.
Як відомо, її син не спілкується зі своїм біологічним батьком, однак з бабусею з його боку вони переписуються.