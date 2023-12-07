"Коли хтось поливає вас брудом": Дорофєєва у хутряній шапці відповіла хейтерам красномовним кліпом

Співачка Надя Дорофєєва представила новий кліп та пісню "Хай пишуть". Красномовна назва, як і сама пісня, стосується хейтерських коментарів.

У відео використали реальні висловлювання людей у соцмережах виконавиці.

"Хай пишуть" – це афірмація проти хейту. Вмикати кожен раз, коли хтось поливає вас брудом. Джерело натхнення – реальні коментарі та новинні заголовки", – прокоментувала Дорофєєва.

"Привіт хейтери" – написано у співачки на футболці фото пресслужби Наді Дорофєєвої

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Цікаво, що співачка згадала про новинні заголовки, проте у кліпі їх не показала.

Співачка відповіла хейтерам фото пресслужби Наді Дорофєєвої

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До речі, співавтором цієї композиції є чоловік Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін.

Нагадаємо, Дорофєєва неодноразово залучала коханого до написання її пісень. Зокрема, у "Щоб не було" звучить гітарний акомпанемент Кацуріна.