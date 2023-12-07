"Коли хтось поливає вас брудом": Дорофєєва у хутряній шапці відповіла хейтерам красномовним кліпом
Співачка Надя Дорофєєва представила новий кліп та пісню "Хай пишуть". Красномовна назва, як і сама пісня, стосується хейтерських коментарів.
У відео використали реальні висловлювання людей у соцмережах виконавиці.
"Хай пишуть" – це афірмація проти хейту. Вмикати кожен раз, коли хтось поливає вас брудом. Джерело натхнення – реальні коментарі та новинні заголовки", – прокоментувала Дорофєєва.
Цікаво, що співачка згадала про новинні заголовки, проте у кліпі їх не показала.
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До речі, співавтором цієї композиції є чоловік Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін.
Нагадаємо, Дорофєєва неодноразово залучала коханого до написання її пісень. Зокрема, у "Щоб не було" звучить гітарний акомпанемент Кацуріна.
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