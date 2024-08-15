Наречена Паттінсона вразила пласким животиком через 6 місяців після пологів

Пара стала батьками у березні цього року фото GETTY IMAGES

Наречена Роберта Паттінсона, манекенниця й співачка Сьюкі Вотерхаус лише у березні цього року народила їхнього з актором первістка.

І вже нині може похизуватися стрункою фігурою, що модель і зробила на презентації власного музичного альбому, пише Daily Mail.

Красуня постала перед гостями в синіх штанах у смужку та дещо вкороченій футболці, яка підкреслила її плаский животик.

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32-річна модель похизувалася пласким животом фото GETTY IMAGES

Як відомо, Паттінсон та Вотерхаус разом понад 5 років. Пара приховує своє особисте життя і довго не розповідала про народження доньки, аж поки папараці не впіймали новоспечених батьків на прогулянці з візочком.

Нагадаємо, раніше модель демонструвала тіло вже через кілька тижнів після пологів.