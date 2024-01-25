Наречена Стейтема з голим пресом, Кайлі Дженнер з донькою в однакових луках та Джей Ло в обтислому чорному стрілися на показі Valentino

Тамара Кудрявченко 25 січня, 11:00

24-го січня у рамках Тижня моди в Парижі відбувся показ нової колекції бренду Valentino, який відвідало багато знаменитостей.

Співачка Дженніфер Лопес, супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, актриса Флоренс П'ю та блогерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер із 5-річною дочкою - усі вигуляли total black луки.

54-річна Лопес підкреслила точену фігуру елегантною сукнею до підлоги з довгими рукавами, прикрашену сріблястими круглими вирізами вздовж рук. Образ Джен доповнила блискучими кольє та сережками. А волосся прибрала назад чорним атласним обручем.

Лопес була сама елегантність

Лопес була сама елегантність

Фото Getty Images

Нічого зайвого - лише мінімалістична розкіш

Нічого зайвого - лише мінімалістична розкіш

Фото Getty Images

28-річна Флоренс П'ю також вдягнула чорну сукню по фігурі, щоправда, оголила плечі і руки.

Актриса Флоренс П'ю полюбляє екстравагантні образи з оголенням, але на модне шоу Valentino прийшла в дуже стриманому луці

Актриса Флоренс П'ю полюбляє екстравагантні образи з оголенням, але на модне шоу Valentino прийшла в дуже стриманому луці

Фото Getty Images

Наречена актора Джейсона Стейтема, 36-річна модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вразила пресом у мікротопі, піджаку та сяючій спідниці до підлоги.

Як завжди, бездоганна Розі епатувала зимовий Париж своїм пласким голим животом

Як завжди, бездоганна Розі епатувала зимовий Париж своїм пласким голим животом

Фото Getty Images

Кайлі Дженнер і її п'ятирічна донька Стормі Вебстер прийшли на модне шоу в однакових вбраннях. Дівчатка були в чорних довгих сукнях, сонцезахисних окулярах та накидках з пухнастим пір'ям.

26-річна Кайлі привчає малу до моди і світського життя

26-річна Кайлі привчає малу до моди і світського життя

Фото Getty Images
Схоже, Стормі подобається увага

Схоже, Стормі подобається увага

Фото Getty Images
Також на показі засвітилася мама всіх сестер Кардашян - Кріс Дженнер зі своїм бойфрендом Корі Гейблом

Також на показі засвітилася мама всіх сестер Кардашян - Кріс Дженнер зі своїм бойфрендом Корі Гейблом

Фото Getty Images

Нагадаємо, днями Джей Ло вразила Париж появою в пальтечку з 7-ми тисяч справжніх пелюсток білих троянд.

Читайте також:

Наречена Стейтема в обтислому ромпері осідлала тренажер. ФОТО

Носила такий у 17: Кайлі Дженнер кардинально змінила колір волосся. Фото

Лопес у мереживному спідньому граційно понюхала ружі для фото

Лопес

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів