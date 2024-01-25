Наречена Стейтема з голим пресом, Кайлі Дженнер з донькою в однакових луках та Джей Ло в обтислому чорному стрілися на показі Valentino

24-го січня у рамках Тижня моди в Парижі відбувся показ нової колекції бренду Valentino, який відвідало багато знаменитостей.

Співачка Дженніфер Лопес, супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, актриса Флоренс П'ю та блогерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер із 5-річною дочкою - усі вигуляли total black луки.

54-річна Лопес підкреслила точену фігуру елегантною сукнею до підлоги з довгими рукавами, прикрашену сріблястими круглими вирізами вздовж рук. Образ Джен доповнила блискучими кольє та сережками. А волосся прибрала назад чорним атласним обручем.



Лопес була сама елегантність Фото Getty Images

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Нічого зайвого - лише мінімалістична розкіш Фото Getty Images

28-річна Флоренс П'ю також вдягнула чорну сукню по фігурі, щоправда, оголила плечі і руки.



Актриса Флоренс П'ю полюбляє екстравагантні образи з оголенням, але на модне шоу Valentino прийшла в дуже стриманому луці Фото Getty Images

Наречена актора Джейсона Стейтема, 36-річна модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вразила пресом у мікротопі, піджаку та сяючій спідниці до підлоги.

Як завжди, бездоганна Розі епатувала зимовий Париж своїм пласким голим животом Фото Getty Images

Кайлі Дженнер і її п'ятирічна донька Стормі Вебстер прийшли на модне шоу в однакових вбраннях. Дівчатка були в чорних довгих сукнях, сонцезахисних окулярах та накидках з пухнастим пір'ям.

26-річна Кайлі привчає малу до моди і світського життя Фото Getty Images

Схоже, Стормі подобається увага Фото Getty Images

Також на показі засвітилася мама всіх сестер Кардашян - Кріс Дженнер зі своїм бойфрендом Корі Гейблом Фото Getty Images

Нагадаємо, днями Джей Ло вразила Париж появою в пальтечку з 7-ми тисяч справжніх пелюсток білих троянд.