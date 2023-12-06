53-річна наречена Безоса на гламурному івенті нагадала Кардашян зухвалим декольтованим луком

Наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес 5-го грудня відвідала урочистий івент ELLE's Women In Hollywood у Лос-Анджелесі.

Засновник Amazon кохану не супроводжував і, мабуть, потім кусав собі лікті. 53-річна Лорен для гламурної події обрала суперобтислу та частково прозору сукню з декольте, яке ледь вмістило її пишні перса.

Колишня журналістка Лорен - завсідниця модних подій Фото AFP з сайту Getty Images

Газета Daily Mail порівняла образ Санчес із Кім Кардашян, із якою та приятелює. Мовляв, це Кімин "ультрасексі-стиль для червоних хідників".

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Кардашян схвалила би таку сукню Фото Getty Images

"Агов, Джеффе, вже скучив?" Фото Getty Images

Варто зазначити, що Лорен складно назвати любителькою скромних та закритих луків. Жіночка полюбляє демонструвати свої принади, а ще не цурається речей від недорогих брендів.



