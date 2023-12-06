53-річна наречена Безоса на гламурному івенті нагадала Кардашян зухвалим декольтованим луком
Наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес 5-го грудня відвідала урочистий івент ELLE's Women In Hollywood у Лос-Анджелесі.
Засновник Amazon кохану не супроводжував і, мабуть, потім кусав собі лікті. 53-річна Лорен для гламурної події обрала суперобтислу та частково прозору сукню з декольте, яке ледь вмістило її пишні перса.
Газета Daily Mail порівняла образ Санчес із Кім Кардашян, із якою та приятелює. Мовляв, це Кімин "ультрасексі-стиль для червоних хідників".
Варто зазначити, що Лорен складно назвати любителькою скромних та закритих луків. Жіночка полюбляє демонструвати свої принади, а ще не цурається речей від недорогих брендів.
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