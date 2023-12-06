Могилевська в червоній сукні та на підборах заспівала про Різдво вдома. ВІДЕО
Співачка Наталія Могилевська у День Святого Миколая та ЗСУ презентувала святкове відео "Давай зустрінемо Різдво Вдома".
Зірка зауважила, що, на жаль вона, як і мільйони українців, не зможе зустріти свято усією своєю родиною, але все одно закликала відзначати Різдво вдома.
"...Не дивуйтесь, що святковий настрій перетинається трохи ліричним куплетом. Сьогоднішнє свято має присмак величезного суму і переживань. Але навіть в такий жахливий і сумний час, можна знайти в своєму серці місце для тепла, віри, любові, сімейних цінностей і теплих спогадів із дитинства. Бажаю всім щасливого Різдва і Нового Року!", - трішки заздалегідь вирішила вітати Могилевська.
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Нагадаємо, Могилевська дуже плідна останнім часом і випускає одну пісню за іншою. Два тижні тому в артистки вийшов кліп "Я повертаюсь", а в серпні вона презентувала пісню "Кохання - мій позивний".
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