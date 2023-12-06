Могилевська в червоній сукні та на підборах заспівала про Різдво вдома. ВІДЕО

Тамара Кудрявченко 6 грудня 2023, 13:00

Співачка Наталія Могилевська у День Святого Миколая та ЗСУ презентувала святкове відео "Давай зустрінемо Різдво Вдома".

Зірка зауважила, що, на жаль вона, як і мільйони українців, не зможе зустріти свято усією своєю родиною, але все одно закликала відзначати Різдво вдома.

Наталія у День Миколая заспівала про Різдво, до якого ще майже три тижні. Але краще рано, ніж пізно

Наталія у День Миколая заспівала про Різдво, до якого ще майже три тижні. Але краще рано, ніж пізно

"...Не дивуйтесь, що святковий настрій перетинається трохи ліричним куплетом. Сьогоднішнє свято має присмак величезного суму і переживань. Але навіть в такий жахливий і сумний час, можна знайти в своєму серці місце для тепла, віри, любові, сімейних цінностей і теплих спогадів із дитинства. Бажаю всім щасливого Різдва і Нового Року!", - трішки заздалегідь вирішила вітати Могилевська.


У кліпі Могилевська в червоній атласні сукні та яскравому кардигані відзначає Різдво за сімейним столом - так, як мріють, мабуть, усі українці

У кліпі Могилевська в червоній атласні сукні та яскравому кардигані відзначає Різдво за сімейним столом - так, як мріють, мабуть, усі українці

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, Могилевська дуже плідна останнім часом і випускає одну пісню за іншою. Два тижні тому в артистки вийшов кліп "Я повертаюсь", а в серпні вона презентувала пісню "Кохання - мій позивний".
Читайте також:

Могилевська на честь першого снігу поділилася рецептом секретного осіннього напою

Могилевська у пудровій шубі кокетливо задерла ніжку на ґанку. ФОТО

Дрова та консервації: Могилевська у хижому принті показала, як готується виживати взимку

Могилевська

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів