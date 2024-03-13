"Запалювала на повну": Денисенко в обтислому комбінезоні згадала, як мріяла стати балериною. Фото

Акторка Наталка Денисенко в білому обтислому комбінезоні пригадала свої дитячі мрії.

34-річна Наталка повигиналася біля вікна і розказала про свої давні балетні амбіції.

"Я мріяла стати балериною, і коли в дитинстві я займалася балетом, виступаючи на концертах, мені здавалося, що я справжня зірка на сцені. Я в це вірила і запалювала на повну!

І мене за мою артистичність ставили в першу лінію танцювати "соло"! Потім, коли вже у зрілому віці я бачила фото як я танцюю - це було дуже смішно. Бо до прими-балерини мені було дуже далеко", - згадала Денисенко.

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"Віра - дуже потужний інструмент! Вірити в себе=підтримувати себе. Завтра я вирушаю робити дещо нове для себе і дуже боюся - вийде чи ні? Але віра в те, що я можу зробити що завгодно, якщо я цього дуже хочу - перемагає! Як казав мій викладач з акторської "follow you fear!"", - розповіла свою історію аторка.

Як відомо, Денисенко завжди відверто спілкується з підписниками не лише про цілі і мрії, а й про особисті проблеми. Якось вона розказувала про важкий шлях лікування акне і показувала себе до та після.