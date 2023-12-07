Шерзінгер в обтислій сукні осідлала мотоцикл і похвалилася новою зачіскою. ВІДЕО

ТаблоID 7 грудня 2023, 17:00

Американська співачка і танцівниця Ніколь Шерзінгер вирішила наприкінці року освіжити імідж новою зачіскою.

45-річна зірка похвалилася стрижкою в своєму Instagram, виклавши фото на мотоциклі та відео в дуже обтислій сукні з розрізом.

"Що думаєте про моє волосся?", - запитала гаряча брюнетка.

Спочатку Ніколь показала зачіску здалеку

Спочатку Ніколь показала зачіску здалеку


Хтось із підписників відповів, що більше не впізнає Ніколь, але більшість засипали артистку компліментами.

Співачку можна й не впізнати

Співачку можна й не впізнати

Шерзінгер зробила нову стрижку та показала її зі всіх ракурсів

Шерзінгер зробила нову стрижку та показала її зі всіх ракурсів

До речі, нещодавно Шерзінегер світила тілом у блискучій сукні від українського бренду. І тоді в неї ще було довге волосся.

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