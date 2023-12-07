Шерзінгер в обтислій сукні осідлала мотоцикл і похвалилася новою зачіскою. ВІДЕО
Американська співачка і танцівниця Ніколь Шерзінгер вирішила наприкінці року освіжити імідж новою зачіскою.
45-річна зірка похвалилася стрижкою в своєму Instagram, виклавши фото на мотоциклі та відео в дуже обтислій сукні з розрізом.
"Що думаєте про моє волосся?", - запитала гаряча брюнетка.
Хтось із підписників відповів, що більше не впізнає Ніколь, але більшість засипали артистку компліментами.
До речі, нещодавно Шерзінегер світила тілом у блискучій сукні від українського бренду. І тоді в неї ще було довге волосся.
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