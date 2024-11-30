"Український продюсер": онук Ротару вперше за довгий час засвітився в мережі

Фото з Instagram Андрія Євдокименка

30-річний онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який під час повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон, показався зі скакалкою у спортзалі.

Відео з тренування він виклав у своєму Instagram.

На опублікованих кадрах Толік стоїть спиною до камери у рашгарді (одяг для занять спортом) та шортах і скаче на скакалці. Своє обличчя хлопець засвітив в кінці відео, коли зупиняв запис відео.

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Ось такий вигляд зараз має онук Ротару

Євдокименко, який утік з країни під час війни, не забуває займатися у спортзалі

До речі, американське радіошоу "Eklektisch", яке спеціалізується на електро музиці, просуває альбом Євдокименка "Король та королева", називаючи його талановитим "українським продюсером".

"Пориньте у звук талановитого українського продюсера. Вмикайте його унікальний стиль та перегляньте його останній реліз на Eklektisch "Kings & Queens", - йдеться у публікації.

Однією з обкладинок до альбому онука Ротару стало його ж фото.

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко рідко показується у мережі, однак навесні посвітив м'язами в одному рушнику, а ще раніше влаштував фотосесію в образі Мефістофеля.