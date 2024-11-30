"Український продюсер": онук Ротару вперше за довгий час засвітився в мережі
30-річний онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який під час повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон, показався зі скакалкою у спортзалі.
Відео з тренування він виклав у своєму Instagram.
На опублікованих кадрах Толік стоїть спиною до камери у рашгарді (одяг для занять спортом) та шортах і скаче на скакалці. Своє обличчя хлопець засвітив в кінці відео, коли зупиняв запис відео.
До речі, американське радіошоу "Eklektisch", яке спеціалізується на електро музиці, просуває альбом Євдокименка "Король та королева", називаючи його талановитим "українським продюсером".
"Пориньте у звук талановитого українського продюсера. Вмикайте його унікальний стиль та перегляньте його останній реліз на Eklektisch "Kings & Queens", - йдеться у публікації.
Однією з обкладинок до альбому онука Ротару стало його ж фото.
Нагадаємо, Анатолій Євдокименко рідко показується у мережі, однак навесні посвітив м'язами в одному рушнику, а ще раніше влаштував фотосесію в образі Мефістофеля.