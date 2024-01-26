Срібні серця на грудях та зухвалі пози: Саша Бо в боді за 50 тисяч знялася для гламурних фото
Блогерка Саша Бо після народження 3-ї дитини у листопаді не випадала з активного блогерського життя. А тепер повернулася до професійних зйомок, результатом яких поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Бо влаштувала фотосесію у монохромному луці, що складався з класичних штанів та боді зі срібними анатомічними серцями від бренду Frolov вартістю 50 тисяч гривень.
До речі, як зізналася у сторіз Саша, цей боді їй подарувала її команда.
"Цей боді з серцями мені подарувала моя команда на день народження. Тоді я була вагітна і живіт не пускав носити цю красу. Зараз не пускає грудне вигодовування. Але я так хотіла зробити нарешті фото!", – написала блогерка в сторіс.
Нагадаємо, нещодавно Саша Бо покрасувалася у тугій червоній сукні, яка підкреслила її бюст.