Срібні серця на грудях та зухвалі пози: Саша Бо в боді за 50 тисяч знялася для гламурних фото

Тетяна Сухачова 26 січня, 17:30

Блогерка Саша Бо після народження 3-ї дитини у листопаді не випадала з активного блогерського життя. А тепер повернулася до професійних зйомок, результатом яких поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Бо влаштувала фотосесію у монохромному луці, що складався з класичних штанів та боді зі срібними анатомічними серцями від бренду Frolov вартістю 50 тисяч гривень.

Саша попозувала перед камерою

Саша попозувала перед камерою

фото з Instagram Саші Бо
Блогерка зробила також портретні кадри

Блогерка зробила також портретні кадри

фото з Instagram Саші Бо

Бо в ефектній зйомці попозувала у боді від Frolov, одяг якого також обирають Джей Ло та Бейонсе

Бо в ефектній зйомці попозувала у боді від Frolov, одяг якого також обирають Джей Ло та Бейонсе

фото з Instagram Саші Бо
Блогерка, яка втретє стала мамою у листопаді 2023-го, вразила тонкою талією

Блогерка, яка втретє стала мамою у листопаді 2023-го, вразила тонкою талією

фото з Instagram Саші Бо
Саша посвітила каблучками

Саша посвітила каблучками

фото з Instagram

До речі, як зізналася у сторіз Саша, цей боді їй подарувала її команда.

"Цей боді з серцями мені подарувала моя команда на день народження. Тоді я була вагітна і живіт не пускав носити цю красу. Зараз не пускає грудне вигодовування. Але я так хотіла зробити нарешті фото!", – написала блогерка в сторіс.

Виявляється, боді вартістю 50 тисяч гривень Саші подарували

Виявляється, боді вартістю 50 тисяч гривень Саші подарували

скрін з Instagram

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо покрасувалася у тугій червоній сукні, яка підкреслила її бюст.

блогери Саша БО

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