Шульгіна з доньками в піжамному фемілі-луці попозували для сімейних фото

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка Саша Шульгіна в День матері також запостила сімейні фото з доньками: старшою Анджеліною і молодшою Аспен.

Для знімку дівчата одягнули однакові луки і в серцях з ніг до голови показали теплі обійми.

"Дякую своїм дівчатам за те, що розкрили в мені материнство. Такою щасливою, як з ними, я ніколи не була", - підписала фото 35-річна Саша.

Цікаво, чи є у мами і доньок ще однакові предмети гардеробу?

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Фото, ймовірно, робив чоловік блогерки, якого вона досі називає Суперменом

Нагадаємо, Шульгіна вперше стала мамою у червні 2022-го. А вже у жовтні 2023-го Саша народила другу доньку. Блогерка хизувалася, що народжувала в тому ж пологовому будинку, що й співачка Ріанна. Раніше Саша розказувала, скільки їй коштували пологи в Каліфорнії.