Стоун привітала сина з 24-річчям та показал його в різні періоди життя
Американська акторка Шерон Стоун привітала з днем народження свого старшого прийомного сина Роана.
На честь 24-річчя хлопця актриса запостила його архівні і не тільки фото у своєму Instagram.
Нагадаємо, Шерон Стоун виховала трьох прийомних синів: Роана, Лейрда та Квінна. Найстарший хлопець з'явився в житті кінозірки, коли вона переживала чергову невдалу спробу виносити дитину.
Як відомо, Стоун дозволяє сину експериментувати із власним тілом у пошуках себе. Раніше, наприклад, вона хизувалася його голосоторсими фото з тату.
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