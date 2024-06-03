Стоун привітала сина з 24-річчям та показал його в різні періоди життя

Марія Мельник 3 червня, 12:00

Американська акторка Шерон Стоун привітала з днем народження свого старшого прийомного сина Роана.

На честь 24-річчя хлопця актриса запостила його архівні і не тільки фото у своєму Instagram.

Прийомний мин Стоун Роан

Роан - найстарший з прийомних синів аторки

Троє синів Шерон
Хлопець зі своїми молодшими братами, Лейрдом і Квінном

В соціальних мережах Стоун часто хвалиться фото свого сина

В соціальних мережах Стоун часто хвалиться фото свого сина

син Стоун у різдвяній шапці

Коли мама попросила одягнути шапку, щоб не надуло

густа шевелюра старшого Шерон Стоун

Та сама реклама шампуня для волосся

Нагадаємо, Шерон Стоун виховала трьох прийомних синів: Роана, Лейрда та Квінна. Найстарший хлопець з'явився в житті кінозірки, коли вона переживала чергову невдалу спробу виносити дитину.

Як відомо, Стоун дозволяє сину експериментувати із власним тілом у пошуках себе. Раніше, наприклад, вона хизувалася його голосоторсими фото з тату.

Читайте також:

Шерон Стоун проголосили "Матір'ю року"

Шерон Стоун похвалилася спортивним сином на рідкісному фото

Горда матуся: 66-річна Шерон Стоун показалася на випускному середнього сина. Фото

Шерон Стоун
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів