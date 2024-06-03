Стоун привітала сина з 24-річчям та показал його в різні періоди життя

Американська акторка Шерон Стоун привітала з днем народження свого старшого прийомного сина Роана.

На честь 24-річчя хлопця актриса запостила його архівні і не тільки фото у своєму Instagram.

Роан - найстарший з прийомних синів аторки

Хлопець зі своїми молодшими братами, Лейрдом і Квінном

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В соціальних мережах Стоун часто хвалиться фото свого сина

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Нагадаємо, Шерон Стоун виховала трьох прийомних синів: Роана, Лейрда та Квінна. Найстарший хлопець з'явився в житті кінозірки, коли вона переживала чергову невдалу спробу виносити дитину.

Як відомо, Стоун дозволяє сину експериментувати із власним тілом у пошуках себе. Раніше, наприклад, вона хизувалася його голосоторсими фото з тату.