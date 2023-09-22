Шерон Стоун у шкіряній двійці ефектно попозувала на моді у Мілані. ФОТО
Голлівудська зірка Шерон Стоун осяяла своєю ефектною посмішкою перший ряд показу бренду Tod's на Міланському Тижні моди.
65-річна актриса позувала у коричневому шкіряному жилеті та брюках в тон, які доповнила темно-коричневими туфлями на підборах і масивними золотими прикрасами.
Сумочка на плечі Шерон була від бренду, показ якого вона відвідала.
Нагадаємо, Шерон Стоун настільки захопилася живописом, що не лише частенько хвалиться ним у мережі, а й навіть вже мала персональну виставку своїх картин.
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