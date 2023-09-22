Шерон Стоун у шкіряній двійці ефектно попозувала на моді у Мілані. ФОТО

Голлівудська зірка Шерон Стоун осяяла своєю ефектною посмішкою перший ряд показу бренду Tod's на Міланському Тижні моди.

65-річна актриса позувала у коричневому шкіряному жилеті та брюках в тон, які доповнила темно-коричневими туфлями на підборах і масивними золотими прикрасами.

65-річна актриса підкреслила свою красу свіжим сяючим мейкапом фото Getty Images

Сумочка на плечі Шерон була від бренду, показ якого вона відвідала.

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Шерон Стоун та її неймовірна посмішка стали головними зірками цього показу фото Getty Images

Нагадаємо, Шерон Стоун настільки захопилася живописом, що не лише частенько хвалиться ним у мережі, а й навіть вже мала персональну виставку своїх картин.