Шерон Стоун у шкіряній двійці ефектно попозувала на моді у Мілані. ФОТО

Тамара Кудрявченко 22 вересня, 17:30

Голлівудська зірка Шерон Стоун осяяла своєю ефектною посмішкою перший ряд показу бренду Tod's на Міланському Тижні моди.

65-річна актриса позувала у коричневому шкіряному жилеті та брюках в тон, які доповнила темно-коричневими туфлями на підборах і масивними золотими прикрасами.

65-річна актриса підкреслила свою красу свіжим сяючим мейкапом

65-річна актриса підкреслила свою красу свіжим сяючим мейкапом

фото Getty Images

Сумочка на плечі Шерон була від бренду, показ якого вона відвідала.


Шерон Стоун та її неймовірна посмішка стали головними зірками цього показу

Шерон Стоун та її неймовірна посмішка стали головними зірками цього показу

фото Getty Images

Нагадаємо, Шерон Стоун настільки захопилася живописом, що не лише частенько хвалиться ним у мережі, а й навіть вже мала персональну виставку своїх картин.

Шерон Стоун

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