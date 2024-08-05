"Кумедна історія": 27-річна олімпійська чемпіонка Сімона Байлз розповіла, як вперше і востаннє колола ботокс

27-річна Сімона Бейлз фото з Instagram Сімони Бейлз

Багаторазова олімпійська чемпіонка з гімнастики, 27-річна Сімона Байлз – зірка цьогорічної Олімпіади у Парижі.

Її тріумфальне повернення у великий спорт після кількарічної паузи, через проблеми з ментальним здоров’ям, підігріли інтерес не лише любителів спорту до її особистості. Зокрема, увага широкого загалу прикута і до соцмереж красуні.

Виявляється, у них Сімона постить не лише професійний контент. Наприклад, у TikTok зірка розповіла про свої експерименти з ботоксом.

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"У мене є для вас кумедна історія. На своє 27-річчя я вколола ботокс. Це був бейбі-ботокс (мінімальна доза препарату - ред.) у T-зону (лоб - ред.). І мені не сподобалось. Тож повторно я його не робила. І зауважте, це було ще в березні", – сказала вона.

Виявляється, процедура спровокувала неконтрольовану мімічну динаміку. Тобто брови спортсменки неочікувано "поповзли" вгору.

"Я стояла на тренуванні і моя брова повільно почала підніматися. Ось так", – розповіла Сімона і підняла брову.

"А назад вона опускалася б секунд 20. І все це брова робила рандомно", – додала дівчина.

Ось такий кумедний перший досвід змусив Сімону визначитись щодо популярної процедури скрін з відео

Що ж, ін’єкційна косметологія та пластичні операції стають все менш популярними. Зокрема, чимало жінок, які робили пластику грудей, почали робити зворотні операції, повертаючись до природного розміру.

Нагадаємо, водночас серед зірок є і прихильниці ботоксу. Наприклад, акторка Софія Вергара розповідала про свій досвід цієї б’юті-процедури.