"Стосунки з собою": Морозюк у спідньому показала, як змінювалося її тіло впродовж 8 років

Марія Мельник 25 жовтня, 12:00
Морозюк в костюмі
фото з Instagram

26-річна художниця Соня Морозюк у своєму Instagram показує не лише творчість, а й власну трансформацію.

Колишня наречена фігуранта корупційного скандалу пригадала, як змінилося її тіло за 8 років, і вкотре розвінчала міф про генетику щодо "худих від природи".

"Нам 8 років. Стосунки з собою", - підписала фото Соня.


Морозюк - тіло в купальнику

Дівчина підійшла до процесу схуднення і перебудови тіла серйозно

Морозюк - вид ззаду при зайвій вазі

Колись в її житті не було щоденних тренувань, хоча важко в це повірити

Морозюк у спідньому

Художниця фіксувала свою роботу і зміни тіла на камеру

Художниця Морозюк в купальнику у максимальній вазі

Максимальна вага Соні дорівнювала 75 кіло

Морозюк у спортзалі

"Не вірю у генетику і всяке "худі від природи", але колись дуже вірила", - зазначила і замотивувала художниця

скрін з Instagram

Нагадаємо, раніше Морозюк розказувала, що на шляху до красивого тіла позбулася 25 кіло.

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Соня Морозюк
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