"Стосунки з собою": Морозюк у спідньому показала, як змінювалося її тіло впродовж 8 років
26-річна художниця Соня Морозюк у своєму Instagram показує не лише творчість, а й власну трансформацію.
Колишня наречена фігуранта корупційного скандалу пригадала, як змінилося її тіло за 8 років, і вкотре розвінчала міф про генетику щодо "худих від природи".
"Нам 8 років. Стосунки з собою", - підписала фото Соня.
Нагадаємо, раніше Морозюк розказувала, що на шляху до красивого тіла позбулася 25 кіло.
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