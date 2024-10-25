"Стосунки з собою": Морозюк у спідньому показала, як змінювалося її тіло впродовж 8 років

26-річна художниця Соня Морозюк у своєму Instagram показує не лише творчість, а й власну трансформацію.

Колишня наречена фігуранта корупційного скандалу пригадала, як змінилося її тіло за 8 років, і вкотре розвінчала міф про генетику щодо "худих від природи".

"Нам 8 років. Стосунки з собою", - підписала фото Соня.

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Дівчина підійшла до процесу схуднення і перебудови тіла серйозно

Колись в її житті не було щоденних тренувань, хоча важко в це повірити

Художниця фіксувала свою роботу і зміни тіла на камеру

Максимальна вага Соні дорівнювала 75 кіло

"Не вірю у генетику і всяке "худі від природи", але колись дуже вірила", - зазначила і замотивувала художниця скрін з Instagram

Нагадаємо, раніше Морозюк розказувала, що на шляху до красивого тіла позбулася 25 кіло.