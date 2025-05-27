Фокіна у купальнику показала, як оздоровлюється там, куди їздить з дитинства

Співачка Маша Фокіна показала, як відновлювалася у Трускавці.

39-річна виконавиця у своєму Instagram також похизувалася струнким тендітним тілом в купальнику.

"Я з самого дитинства щорічно їжджу в Трускавець, як з родиною, так і одна. Це місце стало для мене важливою традицією, де я можу оздоровитися і провести час наодинці з собою. Особливо мені подобається готель, де є чудовий медичний центр з можливістю пройти всі необхідні аналізи та процедури", - розповіла жінка.

Маша у кепці українського дизайнера Руслана Багінського

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У Трускавці Фокіна не лише відпочила, а й займалася спортом

І хоча Фокіна дбає про своє здоров'я, у листопаді з нею стався неприємний інцидент. У листопаді Маша потрапила у лікарню і розказала про свій діагноз.