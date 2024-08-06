Бевза у Греції заселфилася в купальнику та показала водні розваги з дітьми

Фото з Instagram Бевзи

Дизайнерка Світлана Бевза з дітьми від колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Марком та Анною показалася на відпочинку в Греції.

Атмосферною фото- та відеодобіркою вона поділилася в Instagram.

У Анни та Марка грецькі канікули з мамою

"Літо Сонце Море", - написала 41-річна Світлана англійською.

Як відомо, сину Бевзи й Омеляна вже 10 років, а доньці - 6. Під час повномасштабної війни дизайнерка з дітьми мешкає за кордоном, але періодично навідується до України.



