Бевза у Греції заселфилася в купальнику та показала водні розваги з дітьми
Дизайнерка Світлана Бевза з дітьми від колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Марком та Анною показалася на відпочинку в Греції.
Атмосферною фото- та відеодобіркою вона поділилася в Instagram.
"Літо Сонце Море", - написала 41-річна Світлана англійською.
Як відомо, сину Бевзи й Омеляна вже 10 років, а доньці - 6. Під час повномасштабної війни дизайнерка з дітьми мешкає за кордоном, але періодично навідується до України.
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