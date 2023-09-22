Лобода в драматичному кліпі зіштовхнулася з автівкою. ВІДЕО

Тетяна Сухачова 22 вересня, 13:30

22-го вересня співачка Світлана Лобода презентувала кліп на нову версію пісні "Градус 100".

Відео арторства режисера Інді Хаїта знімали у Києві. В ньому виконавиця блукає вздовж шосе, зустрічаючи на своєму шляху потік авто. Наприкінці кліпу в співачку врізається автомобіль, розбиваючись вщент.

Співачка ризикує життям у новому відео

Співачка ризикує життям у новому відео

скріншот з кліпу

Також в день релізу кліпу Лобода випустила альбом "Made in U. Mixes". До нього увійшли ремікси на вже відомі композиції.


Відео знімали в столиці України
Відео знімали в столиці України
скріншот з кліпу

"Після успішного альбому Made in U мені захотілося дати нове життя вашим улюбленим пісням. Як би важко мені не було, я завжди говорю “танцюй, як востаннє", – прокоментувала Лобода.

Незвичайний кліп з трагічною розв'язкою

Незвичайний кліп з трагічною розв'язкою

скріншот з кліпу

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, раніше Лобода показалася з довжелезною косою.

Читайте також:

Рожева Лобода з рожевим ровером прилягла на київському велотреку. ФОТО

Лобода у декольтованому топі показалася з довжелезною косою

Лобода в сукнях-комбінаціях з глибоким декольте наробила фото на тлі екзотичних пейзажів

Лобода

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів