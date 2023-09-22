Лобода в драматичному кліпі зіштовхнулася з автівкою. ВІДЕО

22-го вересня співачка Світлана Лобода презентувала кліп на нову версію пісні "Градус 100".

Відео арторства режисера Інді Хаїта знімали у Києві. В ньому виконавиця блукає вздовж шосе, зустрічаючи на своєму шляху потік авто. Наприкінці кліпу в співачку врізається автомобіль, розбиваючись вщент.



Співачка ризикує життям у новому відео скріншот з кліпу

Також в день релізу кліпу Лобода випустила альбом "Made in U. Mixes". До нього увійшли ремікси на вже відомі композиції.

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Відео знімали в столиці України скріншот з кліпу

"Після успішного альбому Made in U мені захотілося дати нове життя вашим улюбленим пісням. Як би важко мені не було, я завжди говорю “танцюй, як востаннє", – прокоментувала Лобода.

Незвичайний кліп з трагічною розв'язкою скріншот з кліпу

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Нагадаємо, раніше Лобода показалася з довжелезною косою.