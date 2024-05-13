"Та за що?": Дантес засвітив пухкі щічки на кумедному архівному фото

Співак Володимир Дантес не з тих, хто любить похизуватися своїм зовнішнім виглядом в юні роки.

В Instagram 35-річний музикант поскаржився на маму, яка показала його, ймовірно, на самому початку кар'єри.

Володимир розказав, як привітав маму Марію Олексіївну зі святом, а у відповідь на подарунки вона скинула його дівчині, дизайнерці Даші Кацуріній не найвдаліше архівне фото.

"Що я зробив не так? За що вона так зі мною", - схоже, неіронічно запитав Дантес.

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Дантес з тих чоловіків, які, як вино, з часом лише розкриваються і набувають благородності фото з instagram

Все не так вже й погано. Це могло бути фото на горщику, наприклад

Нагадаємо, у вересні 2022-го Дантес вперше познайомив Дашу зі своєю мамою. Взагалі співак часто пригадує історії дитинства, пов'язані з його родиною. Якось в ювілей матері він оприлюднив архівне сімейне фото і пригадав кумедну історію з тату на дупі.