"Та за що?": Дантес засвітив пухкі щічки на кумедному архівному фото
Співак Володимир Дантес не з тих, хто любить похизуватися своїм зовнішнім виглядом в юні роки.
В Instagram 35-річний музикант поскаржився на маму, яка показала його, ймовірно, на самому початку кар'єри.
Володимир розказав, як привітав маму Марію Олексіївну зі святом, а у відповідь на подарунки вона скинула його дівчині, дизайнерці Даші Кацуріній не найвдаліше архівне фото.
"Що я зробив не так? За що вона так зі мною", - схоже, неіронічно запитав Дантес.
Нагадаємо, у вересні 2022-го Дантес вперше познайомив Дашу зі своєю мамою. Взагалі співак часто пригадує історії дитинства, пов'язані з його родиною. Якось в ювілей матері він оприлюднив архівне сімейне фото і пригадав кумедну історію з тату на дупі.
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