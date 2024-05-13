Уже є 2 зубчики: Парфільєва замилувала мережу усмішками 8-місячного сина
Блогерка та засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва, яка 22-го серпня минулого року вперше стала мамою, замилувала сімейними фото з сином Олександром.
Для знімків 29-річна мама пообіймала майже 9-місячного хлопця і показала, як він пізнає світ.
"Коли для світу ти просто мама, а для нього — цілий світ", - підписала фото Таня.
Як відомо, стать та ім'я майбутньої дитини Таня з Іваном оголосили заздалегідь. А ще подружжя повідомило, що прийняло рішення зберегти стовбурові клітини свого сина. І хоча Олександру нема навіть року, у хлопця вже є купа сімейних тематичних фотосетів з батьками.
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