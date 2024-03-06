Парфільєва в боді з пишними рукавами знялася з 7-місячним сином. Фото

Марія Мельник 6 березня, 18:00

Блогерка та засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва, яка у серпні минулого року вперше стала мамою, влаштувала спільний фотосет з сином Олександром.

На фото 29-річна мама постала в елегантному чорному боді і пригорнула до себе хлопця.

"Мама і син", - коротко і без пафосу підписала серію фото Парфільєва.

Таня робить багато фото з 7-місячним сином і не ховає його від підписників

Таня робить багато фото з 7-місячним сином і не ховає його від підписників

фото з instagram

Олександр змалку знатиме свою робочу сторону

Олександр змалку знатиме свою робочу сторону

Як відомо, стать та ім'я майбутньої дитини Таня з Іваном оголосили заздалегідь. А ще подружжя повідомило, що прийняло рішення зберегти стовбурові клітини свого сина Олександра.

До речі, судячи зі свіжих фото Тані, схоже, наразі вона відчуває себе найбільш жіночно і сексуально.

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Парфільєва Таня
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