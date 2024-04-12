"Стерва": Кароль і SHUMEI заспівали на львівському вокзалі про пристрасне кохання. Відео
Співачка Тіна Кароль презентувала дует із молодим і вже доволі відомим виконавцем SHUMEI.
Пісня "Стерва" вийшла пристрасною, а кліп на неї, знятий на залізничному вокзалі Львова - доволі драматичним.
Як зазначає авторка композиції Кароль, це історія про пристрасне кохання, без якого міцні та стійкі стосунки неможливі. Образи, ревнощі та скандали - це лише перешкоди на шляху до міцного, щирого та справжнього кохання.
"SHUMEI - найбільш перспективний артист нового покоління в Україні. Його унікальний тембр не можна сплутати з будь-яким іншим голосом у світі. Хрипота та мужність його вокалу надали цій композиції крутого змісту. Я дуже задоволена цією співпрацею", - запевнила Тіна.
Історію палкого кохання у кліпі втілили українські блогери та актори Богдан Шелудяк і Юлія Свіжинська.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Кароль презентувала свій проєкт на YouTube, першою гостею якого стала Юлія Саніна.