"Стерва": Кароль і SHUMEI заспівали на львівському вокзалі про пристрасне кохання. Відео

Співачка Тіна Кароль презентувала дует із молодим і вже доволі відомим виконавцем SHUMEI.

Пісня "Стерва" вийшла пристрасною, а кліп на неї, знятий на залізничному вокзалі Львова - доволі драматичним.

Як зазначає авторка композиції Кароль, це історія про пристрасне кохання, без якого міцні та стійкі стосунки неможливі. Образи, ревнощі та скандали - це лише перешкоди на шляху до міцного, щирого та справжнього кохання.



Кароль заспівала в дуеті з SHUMEI

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"SHUMEI - найбільш перспективний артист нового покоління в Україні. Його унікальний тембр не можна сплутати з будь-яким іншим голосом у світі. Хрипота та мужність його вокалу надали цій композиції крутого змісту. Я дуже задоволена цією співпрацею", - запевнила Тіна.

Кліп знімали на вокзалі у Львові

Історію палкого кохання у кліпі втілили українські блогери та актори Богдан Шелудяк і Юлія Свіжинська.

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Нагадаємо, нещодавно Кароль презентувала свій проєкт на YouTube, першою гостею якого стала Юлія Саніна.

