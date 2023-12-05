Кароль у шкіряних штанах і дублянці влаштувала танці на снігу і граційне падіння. ВІДЕО

Тамара Кудрявченко 5 грудня 2023, 16:00

Співачка Тіна Кароль влаштувала танці на снігу коло свого заміського будинку. Відео вона виклала у своєму TikTok.

Зірка у коричневому луці, що складався зі шкіряних штанів, рудої короткої дублянки та білого теплого капелюху спочатку потанцювала під свій нових хіт "Не святі", потім покидалася сніжками та граційно впала на сніг і зробила снігового янгола.

Тіна у шоколадному луці пораділа снігу

Тіна у шоколадному луці пораділа снігу

До речі, дублянка на Тіні - від бренду дівчини актора Тараса Цимбалюка, Світлани Готочкіної. Вартість такого виробу - 40 тисяч гривень.


Кароль ефектно впала на сніг та задерла ноги

Кароль ефектно впала на сніг та задерла ноги

@tinakarol Готуйте свої телефони та знімайте відео під ремікс «Не святі» Скоро почуєте повну версію 😎 P.s Відео закінчилося несподівано, навіть, для мене 😂❤️ #тінакароль #tinakarol ♬ оригинальный звук - Tina Karol

До речі, Тіна останнім часом любить задирати ніжки для фото чи відео. Нещодавно в такій позі зірка у мереживному міні лежала на дивані.

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Тіна Кароль

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