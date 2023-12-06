Кунакі для глянцевих фото заховала голі циці за шопером

Марія Ткаченко 6 грудня 2023, 18:30

Французька модель Тіна Кунакі попозувала для бразильського Harper's Bazaar.

Образи, які приміряла 26-річна красуня, переважно затишно-зимові, але є й кадр, де Тіна затуляє голі груди шопером.

Таке враження, що в цю торбу вмістилася б і сама Тіна

Таке враження, що в цю торбу вмістилася б і сама Тіна

Фото з Instagram
Шопер теж нічогенький

Шопер теж нічогенький


Непокірну копицю волосся Кунакі стилісти для фотосету вирішили приборкати.

А ось торбинка-плед

А ось торбинка-плед

Твід на твіді

Твід на твіді

Нагадаємо, після розлучення з моделлю її ексчоловік, 57-річний актор Венсан Кассель уже незабаром завів нову подругу, дуже схожу на Тіну і приблизно її віку.

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