Кунакі для глянцевих фото заховала голі циці за шопером

Французька модель Тіна Кунакі попозувала для бразильського Harper's Bazaar.

Образи, які приміряла 26-річна красуня, переважно затишно-зимові, але є й кадр, де Тіна затуляє голі груди шопером.

Таке враження, що в цю торбу вмістилася б і сама Тіна Фото з Instagram

Шопер теж нічогенький

Реклама:

Непокірну копицю волосся Кунакі стилісти для фотосету вирішили приборкати.

А ось торбинка-плед

Твід на твіді

Нагадаємо, після розлучення з моделлю її ексчоловік, 57-річний актор Венсан Кассель уже незабаром завів нову подругу, дуже схожу на Тіну і приблизно її віку.



