Кунакі для глянцевих фото заховала голі циці за шопером
Французька модель Тіна Кунакі попозувала для бразильського Harper's Bazaar.
Образи, які приміряла 26-річна красуня, переважно затишно-зимові, але є й кадр, де Тіна затуляє голі груди шопером.
Непокірну копицю волосся Кунакі стилісти для фотосету вирішили приборкати.
Нагадаємо, після розлучення з моделлю її ексчоловік, 57-річний актор Венсан Кассель уже незабаром завів нову подругу, дуже схожу на Тіну і приблизно її віку.
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