У ресторані "Прага" відбувся традиційний осінній ярмарок. Фото

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки виступив на центральній площі ресторану "Прага".

В атмосфері заміського маєтку з історією кияни зустріли оксамитовий сезон під різнобарвними кронами парку.

Погода посприяла, щоб гості насолодилися прогулянкою навколо озера вздовж алеї крафтових виробників та українських митців, відпочивали на лаунж зоні з тюками сіна та долучилися до благодійних проєктів.

Надихаючись естетикою українських традиційних прикрас та образом України-матері, з усією її красою, силою та гостинністю, компанія Golubchik розробила неперевершений декор для ресторану "Прага".

На фудкорті просто неба свої страви представила група ресторанів Table Talk: ресторан з історією "Прага", італійський Capuleti на Печерську та сучасний street food простір у мальовничому парку "Наталка" - NTLK Food Point.

Ярмарок супроводжували смачні коктейлі від алкогольного партнера "Finlandia".

"Бюро Вин" зібрали різноманітну колекцію українських вин з різних регіонів та представили їх на ярмарку.

Традиційно партнером заходу став "Укравто Київ на Оболоні", який презентував нову модель Mercedes-Benz EQE SUV, що вражає елегантним дизайном і бездоганним інтер'єром.

Офіційний дилер італійських мотоциклів Ducati, які вже майже століття надихають на нові досягнення та незабутні пригоди, були представлені двома культовими моделями: Scrambler та Monster.

Особливий настрій події створив Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, який масштабно, яскраво та мелодійно виступив на традиційному Осінньому Ярмарку.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки

Численні дитячі розваги були представлені освітньою територією MIDGARD та Mania event.

На Осінньому ярмарку були представлені соціальні ініціативи: Всеукраїнський центр адопції безпритульних тварин Patron Pet Center, проєкт ГЕРОЙCAR, Військова школа Боривітер, БФ "Відновлення Добробуту" з міста-героя Ірпеня. Всі бажаючі могли доєднатися до благодійної ініціативи і отримати за донат приємні подарунки та сувеніри.

Вечір розпочали та завершили зі слів вдячності захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо збиратися разом та приємно проводити час із рідними.