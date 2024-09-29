Дружина Коноплянки у їхній день народження показала сімейні розваги на конях. Фото
29 вересня український футболіст Євген Коноплянка та його дружина, майстер спорту з бадмінтону Вікторія святкують день народження. Кохана футболіста привітала їх зі святом спільними фото.
"З днем народження нас. Люблю тебе ще більше", - написала вона під фото.
Нагадаємо, Євген та Вікторія одружилися у 2014 році. Пара має двох спільних дітей: доньку Злату та сина Даміра.
Як відомо, нещодавно Коноплянка заявив, що йде з футболу.
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