Брежнєва на селфі похизувалася тілом в обтислому ромпері
Співачка Віра Брежнєва знову вразила підписників стрункою фігурою.
Своє селфі зірка опублікувала в Instagram.
Брежнєва сфотографувалася у дзеркалі, ймовірно, у своїй гримерці. На кадрах вона позує у чорному обтислому ромпері та з хаосом на голові. З прикрас на співачці кольє, сережки та каблучка.
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва показала, як підтримує свою фігуру у формі.
Як відомо, на початку жовтня співачка вперше заявила про розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Констянтином Меладзе.
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