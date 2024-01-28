Брежнєва на селфі похизувалася тілом в обтислому ромпері

Співачка Віра Брежнєва знову вразила підписників стрункою фігурою.

Своє селфі зірка опублікувала в Instagram.

Брежнєва сфотографувалася у дзеркалі, ймовірно, у своїй гримерці. На кадрах вона позує у чорному обтислому ромпері та з хаосом на голові. З прикрас на співачці кольє, сережки та каблучка.

До речі, 41-річна зірка не соромиться показувати своє обличчя без мейку та фільтрів

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Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва показала, як підтримує свою фігуру у формі.

Як відомо, на початку жовтня співачка вперше заявила про розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Констянтином Меладзе.



