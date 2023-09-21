"Все стабільно": Дімопулос в планці і з гантелями замилувала тренуванням з дочкою
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос впевнена, що найкраща методика виховання дітей - лише приклад батьків.
Цього разу блогерка продемонструвала це з гантелями в руках, показавши парне тренування з 3-річною дочкою Софією.
"А у нас все стабільно. Мама - найкращий приклад для доньки", - запевнила Санта.
Нагадаємо, раніше Дімопулос розказувала про принципи виховання дітей і пояснила, яку роль в цьому процесі відіграє батько.
Приєднуйтесь до дискусії