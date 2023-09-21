"Все стабільно": Дімопулос в планці і з гантелями замилувала тренуванням з дочкою

Марія Мельник 21 вересня, 14:30

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос впевнена, що найкраща методика виховання дітей - лише приклад батьків.

Цього разу блогерка продемонструвала це з гантелями в руках, показавши парне тренування з 3-річною дочкою Софією.

"А у нас все стабільно. Мама - найкращий приклад для доньки", - запевнила Санта.

Дівчата в планці тренують м'язи пресу

Дівчата в планці тренують м'язи пресу

фото з instagram

З такою спортивною мамою Софії з дитинства прищепиться симпатія до фізичного виховання

З такою спортивною мамою Софії з дитинства прищепиться симпатія до фізичного виховання

3-річна дівчина вже тренується з додатковою вагою

3-річна дівчина вже тренується з додатковою вагою

Судячи з закадрового голосу, дівчата займаються з тренером

Судячи з закадрового голосу, дівчата займаються з тренером

Нагадаємо, раніше Дімопулос розказувала про принципи виховання дітей і пояснила, яку роль в цьому процесі відіграє батько.

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