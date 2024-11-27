"Ти не миттєва сторіс": Ярмак зворушливо привітав дружину з 35-річчям віршем і спільним фото

Репер і військовий Yarmak (Олександр Ярмак) привітав свою дружину, модель Анну з 35-річчям.

Сама іменинниця також оприлюднила святковий пост, де закарбувала себе з тортом на тлі Києва.

"Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!

Хто почуття не розгубив - той справжній багатій

Ти не миттєва сторіс, ти моя половина

Моя увага, моя любов і повага тій

Що, завжди була поруч коли так важко було

Завжди говорила, що ми всім бідам на зло

Пройдемо всі сюрпризи долі

Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі

Я не знаю, з якого ти поверху неба

Але тягне лиш до тебе... до тебе... до тебе

Я не знаю, чи даси мені своєї згоди

Та я вчинками до тебе вистеляю сходи



З Днем Народження, кохана!", - залишив для Анни рядки Ярмак.

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"35. В своїй Україні, у своєму Києві, у себе вдома. Дякую за це нашим військовим, які роблять все, щоб так було і надалі", - написала Анна.

Анна зробила цілу зйомку на честь свого 35-річчя

Напевно було холодно позувати в такій сукні наприкінці листопада

Нагадаємо, у березні пара відсвяткувала десяту річницю стосунків. Олександр та Анна побралися у 2016 році, до того пара зустрічалася понад два роки. Подружжя виховує 5-річну дочку Соломію.