"Ти не миттєва сторіс": Ярмак зворушливо привітав дружину з 35-річчям віршем і спільним фото
Репер і військовий Yarmak (Олександр Ярмак) привітав свою дружину, модель Анну з 35-річчям.
Сама іменинниця також оприлюднила святковий пост, де закарбувала себе з тортом на тлі Києва.
"Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!
Хто почуття не розгубив - той справжній багатій
Ти не миттєва сторіс, ти моя половина
Моя увага, моя любов і повага тій
Що, завжди була поруч коли так важко було
Завжди говорила, що ми всім бідам на зло
Пройдемо всі сюрпризи долі
Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі
Я не знаю, з якого ти поверху неба
Але тягне лиш до тебе... до тебе... до тебе
Я не знаю, чи даси мені своєї згоди
Та я вчинками до тебе вистеляю сходи
З Днем Народження, кохана!", - залишив для Анни рядки Ярмак.
"35. В своїй Україні, у своєму Києві, у себе вдома. Дякую за це нашим військовим, які роблять все, щоб так було і надалі", - написала Анна.
Нагадаємо, у березні пара відсвяткувала десяту річницю стосунків. Олександр та Анна побралися у 2016 році, до того пара зустрічалася понад два роки. Подружжя виховує 5-річну дочку Соломію.