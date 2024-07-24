З Дорофєєвою в чані, на велосипеді та з гітарою: Кацурін на триріччя сина замилував його кумедними фото
22-го липня чоловік Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін відсвяткував день народження сина Івана.
У своєму Instagram він закарбував теплі сімейні моменти з вже 3-річним Іваном і розказав про їхні стосунки.
"Три роки карапузу. Дивовижно, але з кожною дитиною внутрішнє "коханнєсховище" збільшується в рази. Здавалося б, куди ще, будемо ділити між дітьми той ресурс кохання, який вже є. А ніт - він гнучкий, причому гнучкий в один бік - в бік безкомпромісного збільшення", - розповів батько.
Як відомо, діти Кацуріна перебувають у чудових стосунках з його дружиною. У квітні його діти від попереднього шлюбу з дизайнеркою Дашею Кацуріною мило привітали Дорофєєву з 34-річчям.
Приєднуйтесь до дискусії