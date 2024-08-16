Донька Фреймут в обтислих луках показала свої євроспогади
Донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл закарбувала на фото літні спогади з Європи.
На знімках дівчина у жіночних образах попозувала зі своїми подругами.
"З моїми дівчатами по всьому світу! Щорічна літня колекція евроспогадів, оскільки я вже їду. Рада мати всіх моїх друзів у моєму житті, незалежно від того, на якому континенті ми знаходимося", - підписала фото Злата.
Нагадаємо, у лютому Злата зустріла свої 18. Дівчина святкувала день народження в ресторані в Лос-Анджелесі. Раніше Мітчелл, яка живе та навчається у США, розказувала про свої заняття і справи за кордоном.
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