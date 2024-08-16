Донька Фреймут в обтислих луках показала свої євроспогади

Марія Мельник 16 серпня, 13:00
Злата Мітчелл в обтислому топі
Донька Фреймут показала, у яких країнах встигла побувати влітку

Донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл закарбувала на фото літні спогади з Європи.

На знімках дівчина у жіночних образах попозувала зі своїми подругами.

"З моїми дівчатами по всьому світу! Щорічна літня колекція евроспогадів, оскільки я вже їду. Рада мати всіх моїх друзів у моєму житті, незалежно від того, на якому континенті ми знаходимося", - підписала фото Злата.


Мітчелл в обтислій сукні

До речі, дівчина часто показує своїх подруг

Донька Фреймут в обтислій сукні

Мітчелл надає перевагу жіночним образам, які підкреслюють її фігуру

Злата засвітила декольте
Фото Мітчелл з Парижа

Окрім Іспанії, Злата встигла навідатися і у Францію

Нагадаємо, у лютому Злата зустріла свої 18. Дівчина святкувала день народження в ресторані в Лос-Анджелесі. Раніше Мітчелл, яка живе та навчається у США, розказувала про свої заняття і справи за кордоном.

Фреймут Злата Мітчелл
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