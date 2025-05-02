20 років "Рекордам": "Друга Ріка" зіграє концерт у Києві до річниці культового альбому

Цього року гурт "Друга Ріка" відзначає 20-річчя одного з найуспішніших альбомів у своїй дискографії — "Рекорди", хіти з якого досі лунають звідусіль. З цієї нагоди музиканти готують унікальний концерт на схилах Дніпра — 24 травня в київських Kureni пролунають "Рекорди. 20 років". В цей вечір гурт зіграє улюблені пісні "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "Три хвилини" та інші, порадує гостей сюрпризами та збере донати на потреби ЗСУ.

Альбом "Рекорди", виданий у 2005 році, став "золотим" та переломним для "Другої Ріки", закріпивши за колективом статус одних з найяскравіших представників української рок-сцени. Сингл "Так мало тут тебе" 32 тижні протримався на головних позиціях в українських хіт-парадах, а сам студійник став лідером за кількістю хітових композицій.

З цієї платівки почав формуватися фірмовий саунд гурту, який отримав своє продовження на наступних альбомах. Пісні "Рекордів" досі лунають в серцях шанувальників, а майже половину композицій з платівки "Друга Ріка" продовжує виконувати на своїх концертах.

"Рекорди. 20 років" — подія, яку варто відвідати, щоб стати частиною історії. Доєднуйтеся до унікального музичного перформансу, наповненого атмосферою приємнної ностальгії та незабутніх емоцій.

Валерій Харчишин, лідер гурту "Друга Ріка": "Для нас "Рекорди" — не просто альбом. Це переломний момент у творчості гурту. Альбом "Рекорди" став тим самим етапом, коли музика "ДР" почала формувати власні тренди, а не слідувати їм. У цьому альбомі немає випадкових чи штучних історій — кожна пісня пережита та натхненна реальними подіями. Ми записали його на одному диханні, і навіть ті композиції, які не потрапили до фінального трек-листа, знайшли своє місце на наступних платівках чи окремих синглах. "Рекорди" — це не тільки частина нашої історії, а живий організм, який продовжує звучати, надихати і об’єднувати нас із слухачами. 24 травня запрошуємо вас на особливий концерт "Рекорди. 20 років", щоб відзначити 20-річчя разом з вами, нашими слухачами, які були поруч всі ці роки. Давайте разом створимо ще один особливий спогад!"

"Рекорди. 20 років" — більше, ніж просто концерт. 24 травня в Kureni разом з "Другою Рікою" відчуйте магію музики, що об'єднує та надихає!

Медіапартнери події — радіостанція Хіт FM та музичний телеканал М1.

Квитки в продажу на сайті.

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