"Океану Ельзи" приписали 35 концертів у Росії

4 липня 2017, 17:13

Російський "Первый канал" заявив, що гурт "Океан Ельзи" дав 35 концертів у Росії за період 2016-2017 роки.

Про це йшлося 4-го липня в ефірі однієї з програм.

Лідер "ОЕ" Святослав Вакарчук відреагував у Twitter, зазначивши, що з 2013-го року концертів гурту у Росії не було.


Прес-секретар гурту Вікторія Хоменко теж прокоментувала даний казус.

А от щодо інших артистів, про яких йшлося у програмі, інформація може бути правдивою. Адже і Лобода, і "Грибы" виступають у Росії і не приховують цього.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів