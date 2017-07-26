Кобзона позбавили звання "почесного громадянина Слов'янська"

Російський співак і депутат Йосип Кобзон, який відверто підтримує антиукраїнські дії президента Росії Володимира Путіна, більше не "почесний громадянин Слов'янська".

Артиста офіційно позбавили цього звання під час сесії міської ради 26-го липня, повідомляють "Новости Донбасса".

"За" проголосували 23 депутати, двоє не брали участь в голосуванні.

Кобзона позбавили ще одного звання

Мер міста Слов'янська Вадим Лях відмовився коментувати хід голосування.

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У пояснювальній записці йдеться, що ініціатива позбавити Кобзона звання "почесного громадянина" надійшла від місцевих громадських організацій.

Пояснювальна записка депутатів Слов'янська

Як відомо, Кобзон носив це звання з 1999-го року.

До слова, скасувати присвоєння почесного громадянина Йосипу Кобзону вперше було запропоновано після звільнення міста від незаконних збройних формувань "ДНР" влітку 2014-го року. Та у 2015-му депутати Слов'янська відмовилися розглядати це питання.

У березні цього року спеціально створена комісія направила низку документів в прокуратуру і СБУ для отримання рекомендацій про звання Кобзона.

Нагадаємо, російський співак, котрий народився в Україні, ще в 2014-му році заявив, що відмовляється від звання Народного артиста України. А на початку 2015-го Кобзона позбавили звання "почесного громадянина Краматорська". Також російський депутат уже кілька років не є "почесним громадянином Полтави".

Натомість Кобзон радо примає нагороди від бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

Фото "Новости Донбасса" та Instagram