Scooter таки прилетів до окупованого Криму

Німецький гурт Scooter 3-го серпня прилетів до окупованого Криму.

Фото лідера колективу Ейч Пі Бакстера, який спілкується з представниками російських телеканалів, опублікована на Facebook-сторінці Симферопольського аеропорту.

Scooter таки прилетів до Криму

Повідомляється, що Scooter виступить 4-го серпня на фестивалі в Балаклавській долині.

Лідер колективу поспілкувався з російськими пропагандистськими ЗМІ

Нагадаємо, анонсуючи на сайті колективу концерт у Криму, менеджери Scooter навмисне не стали вказувати країну, до якої відноситься місто Балаклава.

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А сам Бакстер запевнив, що вони з колегами й гадки не мали, що вв’язуються в політичний конфлікт, мовляв, виступають вони і в Україні, і в Росії.

Нагадаємо, через відвідини окупованого Криму цілій низці селебріті тепер на різний термін заборонено в'їжджати в Україну.

Фото з Facebook