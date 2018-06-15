Португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав два роки тюрми умовно за ухиляння від сплати податків. Спортсмен заплатить до казни Іспанії 5,7 мільйона євро і ще 13,3 мільйона штрафу.

Не потрапити за ґрати Роналду помогло те, що він заради пом'якшення покарання погодився визнати себе винним і досі не мав проблем із законом.

Пр це пише The Daily Mail із посиланням на El Mundo.

Роналду визнав себе винним в ухилянні від сплати податків

Нагадаємо, коли спалахнув податковий скандал, Роналду запевняв, що боятися йому нема чого. Подейкували, щоби обдурити податківців, спортсмен користувався послугами офшорних фірм на Британських Віргінських островах.

Як відомо, нині Кріштіану перебуває у Росії на Чемпіонаті світу з футболу. На церемонії його відкриття Роббі Вільямс на весь світ показав середнього пальця.

Фото з Instagram Роналду