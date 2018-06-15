Португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав два роки тюрми умовно за ухиляння від сплати податків. Спортсмен заплатить до казни Іспанії 5,7 мільйона євро і ще 13,3 мільйона штрафу.

Не потрапити за ґрати Роналду помогло те, що він заради пом'якшення покарання погодився визнати себе винним і досі не мав проблем із законом.

Пр це пише The Daily Mail із посиланням на El Mundo.

Роналду визнав себе винним в ухилянні від сплати податків

Нагадаємо, коли спалахнув податковий скандал, Роналду запевняв, що боятися йому нема чого. Подейкували, щоби обдурити податківців, спортсмен користувався послугами офшорних фірм на Британських Віргінських островах.

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Як відомо, нині Кріштіану перебуває у Росії на Чемпіонаті світу з футболу. На церемонії його відкриття Роббі Вільямс на весь світ показав середнього пальця.

Фото з Instagram Роналду