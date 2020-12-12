Пішов із життя Валентин Гафт

Радянський та російський актор Валентин Гафт помер у віці 85 років у Москві. Сумну новину підтвердила його дружина, акторка Ольга Остроумова.

"Так, його не стало. Це сьогодні сталося", - цитує її "ТАСС".

Валентин Гафт помер на 86-му році життя фото з instagram

За свою акторську кар'єру Гафт зіграв у понад сотні картин, зокрема глядачі знають його за ролями у фільмах "Здрастуйте, я ваша тітонька", "Чародії", "Гараж", "Візит дами", "Небеса обітовані", "Забута мелодія для флейти".

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У 2015-му році фільми за участю Гафта, відомого своєю активною пропутінською позицією, були заборонені до показу в Україні.