Oxxxymiron виступить у Стамбулі та віддасть гроші українським біженцям

Марія Мельник — П'ятниця, 11 березня 2022, 18:21

Російський репер Oxxxymiron організував серію благодійних концертів "Russians against war", перший з яких відбудеться 15 березня у Стамбулі.

Кошти з виступу будуть перераховані до польської організації, яка допомагає дітям українських біженців. 

Репер повідомив усі подробиці заходу у відео в Instagram.

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Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

Нагадаємо, раніше вокаліст попгурту "Нерви" Євген Мільковський повідомив, що припиняє свою діяльність на території росії на невизначений термін.

війна

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