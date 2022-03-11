Oxxxymiron виступить у Стамбулі та віддасть гроші українським біженцям

Російський репер Oxxxymiron організував серію благодійних концертів "Russians against war", перший з яких відбудеться 15 березня у Стамбулі.

Кошти з виступу будуть перераховані до польської організації, яка допомагає дітям українських біженців.

Репер повідомив усі подробиці заходу у відео в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

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Нагадаємо, раніше вокаліст попгурту "Нерви" Євген Мільковський повідомив, що припиняє свою діяльність на території росії на невизначений термін.