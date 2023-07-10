65-річна Шерон Стоун у мікрошортах посвітила ногами під час арт-хобі

Тамара Кудрявченко — Понеділок, 10 липня 2023, 10:41

Голлівудська актриса Шерон Стоун показала підписникам, чим займалася на вихідних.

65-річна зірка виклала фото себе зі спини у коротеньких джинсових шортах під час малювання. 

 
Стоун захоплюється живописом і навіть робить виставки своїх робіт 
фото з instagram

А ще Шерон показалася у яскравому монокіні коло холодильника. 

 
Актриса часто хизується тілом в купальниках 

Стоун - одна з тих відомих жінок, які спокійно сприймають своє старіння. Однак торік в одному з інтерв'ю вона розповіла, що зробила понад 300 уколів ботоксу


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Шерон Стоун

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