Алан Бадоєв та LATEXFAUNA: прем'єра кліпу LUCERNA перед палким сольним концертом

19 жовтня яскраві представники сучасної української сцени — інді-чилвейв гурт LATEXFAUNA — влаштують великий сольний концерт в Stereo Plaza. Музиканти виконають улюблені розпусні хіти та представлять нові палкі композиції.

Це буде шоу пристрасті, драйву та оголених емоцій. Квитки вже у продажу на сайті.

Новий кліп LUCERNA від Алана Бадоєва — як прелюдія до концерту

Нещодавно гурт презентував кліп на максісингл LUCERNA, знятий відомим режисером Аланом Бадоєвим. Кліпмейкер, який давно знайомий з творчістю LATEXFAUNA, був приємно вражений новою композицією. Незважаючи на зайнятість, Алан знайшов час для дебютної колаборації з гуртом, залишаючись відкритим до творчих експериментів і підтримки молодих талановитих музикантів.

Кліп став не лише музичним відео, але й символом творчого відродження для режисера. Щодо співпраці Алан поділився: "LATEXFAUNA розпалила в мені творчий вогонь. Щось, що зламалось і не працювало майже три роки, стало живим. Я дякую найрозпуснішому гурту з високим IQ і невичерпним почуттям гумору за справжню мистецьку колабу".







Раніше пісні LATEXFAUNA були сповнені екзотики: серфери, індіанці, космічні секс-тріпи. Нині пісня LUCERNA занурює в літню пристрасну сільську романтику. LUCERNA — починається як ніжна ода, яка поступово переходить у пристрасний фінал, підкреслюючи майстерність гурту у створенні інтимних та динамічних музичних історій. Трек розвивається до потужної кульмінації — як сам акт кохання. Тривалість — 6 хвилин, як середньостатистичний секс українського трударя.

Дмитро Зезюлін зазначив: "6-хвилинна LUCERNA має відчутний контраст у музичній естетиці, ніби дві частини диптиха. Перехід від однієї частини до іншої відчувається як рух від класичного року в стилі The Police до експериментального берлінського IDM. Нам здалось це вдалим ходом.

Такий зсув виглядає несподіваним, але водночас органічним, без явного розриву, хоча й сприймається як стрибок у зовсім інший музичний простір. Коли ми працювали над кліпом, просили режисера не скорочувати трек в угоду хронометражу чи зручності знімання. Власне Алан погодився з тим, що це класний матеріал, не хочеться ніяк урізати пісню".

Гурт представив LUCERNA у трьох варіаціях: окрім основної версії, максісингл включає інтерпретації від гурту ADAM та співака EL Кравчук. Це перший реліз такого формату в історії LATEXFAUNA. Прослухати треки можна за посиланням.

Відпочити під найгарячіші хіти та палкі новинки, допомагаючи ЗСУ

19 жовтня в Stereo Plaza LATEXFAUNA влаштує вечір, який запалить не тільки танцмайданчик, але й емоції. Частина коштів, зібраних на концерті, піде на підтримку ЗСУ. Як підкреслили артисти: "Збиратимемо на вогневі засоби, що спопелятимуть ворога. Тож бери найтепліших друзів, одягайся жагуче, донать палко".





LATEXFAUNA тривалий час незмінно підтримує українських військових, зокрема ГУР МО України. Цього разу музиканти збиратимуть на надводні дрони MAGURA V5.

Збір стартує з концерту у Stereo Plaza, який стане початком осіннього туру, під час якого гурт продовжить збирати кошти для захисників України. Крім того, серед донаторів розіграють цінні лоти, про які колектив оголосить незабаром.

Купити квитки на концерт можна на сайті.

Доєднатися до події на Facebook.

Коли: 19 жовтня.

Де: Київ, Stereo Plaza, пр-т Лобановського, 119.