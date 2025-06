AVIATOR, SEX Improv, музика Sting та Queen: гучні події червня в київських клубах

Київські заклади Caribbean Club та Pepper’s Club — це простори натхнення, де якісна музика, яскрава сцена та продумана атмосфера поєднуються з культурним розмаїттям і професійною організацією подій.

Pepper’s Club працює щодня з 12:00 і пропонує гостям живу музику, смачну кухню та цікаву програму подій, зокрема щонедільні концерти "Королі Тріб’ютів", імпровізаційні вечори Pepper’s Jam, щовівторка — інтелектуальна гра БАМ QUIZ, благодійні концерти #НаШапку та танцювальні вечори з живим звуком і вільним входом. У будні з 12:00 до 15:00 діє спеціальна пропозиція "Домашні обіди" — комплексний обід за ціною однієї страви. Деталі — за телефоном: +38 067 011 1107.

Caribbean Club щомісяця збирає глядачів на події різних форматів: театральні вистави, концерти, вар’єте та вечірки. У червні в програмі — шоу "Легенди музики" з хітами STING, 20-річчя гурту AVIATOR, вечір джазу з Kyiv Jazz Quintet, вистави театру "Чорний Квадрат", імпровізаційне шоу Sex Improv, мюзикл-вар’єте "Рояль" та диско-вечори.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

4 червня: FueGo Orchestra з програмою "Танго свободи"

Музика Астора П’яццолли, рок- і попхіти в стилі танго, поезія й театральні монологи Андрія Пермякова — виступ FueGo Orchestra об’єднає музику, слово й сценічну дію в єдину емоційну історію про кохання, боротьбу та свободу.

5, 12, 19 та 26 червня: благодійні концерти #НаШапку

#НаШапку — серія благодійних концертів для підтримки БФ "СВОЇ" за участі талановитих музикантів та митців. Через творчість збираються кошти для українських захисників — на кісткові імпланти, що допомагають рятувати життя.

5 червня Павло Гудімов повернеться на сцену після тривалої паузи. Разом із Юрієм Рокецьким і Олесем Целюхом музикант зіграє улюблені пісні гурту ГУДІМОВ і презентує нове.

12 червня Марк Токар і Марʼяна Садовська з унікальним перформансом на межі джазу, театру й фольклору. Він — контрабасист світового рівня і доброволець ЗСУ, вона — композиторка, співачка і засновниця ініціативи Art Against War.

19 червня рокенрольні одесити Epolets — яскраві, талановиті, драйвові й відчайдушні. В програмі пролунають хіти та новий альбом "Гармонія хаосу". Частина зборів — на допомогу підрозділу барабанщика гурту Ігоря Смірнова (3 ОШБр).

26 червня Валерій Харчишин та ODYN — камерний вечір, де поєднаються рок і лірика, досвід і юність. Лідер гурту "Друга Ріка" та молодий виконавець зустрінуться на сцені, щоб зіграти щемкий акустичний сет — пісні про любов, силу і надію.

На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.

8, 15, 22 та 29 червня: шоу серії "Королі Трібʼютів"

"Королі Триб’ютів" — серія щонедільних концертів, присвячених легендарним світовим артистам.

Наживо лунають хіти, які змінили хід музичної історії — від класики року до поп-ікони. Це можливість почути улюблені пісні наживо та відчути дух великих сцен.

8 червня гурт So What зіграє найпотужніші композиції Metallica. 15 червня кавер-бенд Fireball подарує вечір з хітами Queen, відтворюючи магію легендарного гурту. 22 червня гурт Jack London та вокаліст Вадим Розумний виконають найвідоміші пісні Еда Ширана.

9 червня: хіти Queen та Scorpions

Під час шоу "Пашина 20. Битва Імен" на сцені лунатимуть найвідоміші пісні Queen та Scorpions у виконанні українських артистів. Глядачі не лише слухатимуть музику, а й братимуть участь у виборі переможця вечора. Ведучий події — радіоведучий і шоумен Павло Шилько (DJ Паша) — розповість захопливі історії про зірок, додаючи атмосфері особливого настрою.

10, 17 та 24 червня: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — формат інтелектуального паб-квізу, що проходить щовівторка в Pepper’s Club.

До участі запрошуються команди й індивідуальні гравці. На гостей чекають 8 різнопланових раундів, питання на кмітливість, знання й логіку, цікаві історії, подарунки та вечір із гарним настроєм.

16 червня: літній джаз

Summer Jazz — це програма легендарних хітів Френка Сінатри, Тоні Бенетта, Нета Кінг Коула, Луї Армстронга та інших. Програму виконає склад з провідних українських джазменів — Kyiv Jazz Quintet — в атмосфері затишку, живого звуку та відчуття справжнього джазового клубу. Вечір живої музики, затишку й атмосферних інтерпретацій.

18 червня: Олексій Коган & Jazz in Kyiv Band

Віртуозні джазмени представлять програму "Viva Latina" з музикою Бразилії, Куби, Домінікани й Аргентини — від класичних творів latin jazz до сучасних композицій. Вечір доповнить авторська подача Олексія Когана — джазового експерта й ведучого.

29 червня: Tarantino Music show

На Tarantino Music Show гурт Kaska Records Band виконає впізнавані саундтреки з культових фільмів Квентіна Тарантіно — серед них "Misirlou", "Bang Bang", "After Dark", "Girl, You’ll Be a Woman Soon". Спеціально створена візуальна частина шоу перенесе гостей у знакові сцени з "Кримінального чтива", "Убити Білла" та інших стрічок режисера.

30 червня: вечір хітів Оззі Осборна

Енергія, драйв і культові хіти Оззі Осборна — гурт Pentagon майстерно відтворить композиції легендарного рок-артиста. Наживо від "Crazy Train" до "Paranoid" — музиканти створять атмосферу рок-концерту, а гостей очікує незабутнє музичне враження.

Також у червні в Pepper’s танцювальні вечори з живим звуком та вільним входом

6 і 21 червня — мелодійні та потужні хіти у виконанні Tokyo live band; 7 червня — вечір живої музики та запальних танців з Jolly Band; 13 червня — драйв і харизма від Real Band; 14 червня — чуттєві хіти та потужний жіночий вокал від Stories live band; 20 червня — енергія року та дует вокалістів гурту No Comments; 27 червня — класика року та хіти минулого століття з Pentagon; 28 червня — вибуховий настрій і живий звук від F.L.I.R.T live band.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 та 28 червня: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році театр "Чорний Квадрат" заявив про себе як незалежний і новаторський театр — і вже понад десять років поспіль щотижня збирає глядачів на вистави в Caribbean Club.

Це щирі, дотепні й актуальні історії про сучасних людей: 4 червня — "Ліворуч від розлуки", 7 червня — "Секс. Тимчасово доступний", 11 червня — "Медовий місяць", 14 червня — "Ігри для дорослих", 18 червня — "Абетка сексу від А до Я", 21 червня — "Попередні пестощі", 25 червня — "Гола правда", 28 червня — "Хто кого хоче… ?". По промокоду KVADRAT10 — знижка 10% на всі вистави.

Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

7, 14, 21 та 28 червня: Caribbean Disco Party

Драйвова атмосфера та вечір без перерв на відпочинок: повернення легендарні танцювальних вечорів Caribbean Disco Party.

Гостей чекає запальна атмосфера та танці. У програмі — жива музика у виконанні кавер-гуртів TOKYO, F.L.I.R.T., REAL таі NO COMMENTS, а також танцювальні сети від DJ Mustafaev з найкращими хітами останніх десятиліть.

13 та 27 червня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — унікальне клубне шоу, що понад п’ять років дарує глядачам світ фантазії, краси та яскравих емоцій. У квиток входить відвідування шоу і пляшка просеко або вина на двох.

Номери ставлять хореографи "Танців з зірками". Зіркова вокалістка — Lida Lee. Серед гостей вар’єте були десятки українських артистів — серед них Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Злата Огневич, Kadnay та Євген Хмара.

Партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Постійний медіапартнер заходу — радіо "Перець FM".

12 червня: Sex Improv

Шоу SEX Improv від Kvadrat шоу — комедійна імпровізація, де глядачі стають творцями вистави. Участь у шоу візьмуть майстри театру "Чорний квадрат" — Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца, Олександр Розвяков.

19 червня: музика STING у проєкті "Легенди музики"

Хіти "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Fragile", "Desert Rose" та інші прозвучать у живому виконанні вокалістів і бенду KASKA Records у межах шоу Павла Шилька, присвяченого творчості легендарного STING.

20 червня: вистава "Двоє оголених чоловіків"

Гомерично смішні діалоги і зірковий склад акторів — Олексій Вертинський, Людмила Смородіна, Артем Ємцов та інші. Неймовірна комедія поєднує водевіль, абсурд та глибокі теми. Коли в спальні успішного адвоката розгортається справжня буря подій, жоден глядач не залишиться байдужим.

22 червня: музика Нета Кінга Коула

Kyiv Jazz Quintet виконає легендарні хіти "Unforgettable", "Mona Lisa", "L-O-V-E". Улюблені композиції у виконанні джазового колективу тонко й елегантно передають стиль і настрій великого Нета Кінга Коула.

26 червня: 20-річчя гурту AVIATOR

Ювілейний концерт "для своїх", де прозвучать хіти гурту AVIATOR "Повертайся", "За високими березами", "4.5.0.", а також нові пісні, несподівані дуети й душевні сюрпризи за участі Kvitka Gaevska та VINOKUROVA — артисток продюсерського центру "Авіатор М’юзік".

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.