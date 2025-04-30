БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у Палаці Спорту вже 8 та 10 травня! Перший концерт – sold out

"Перший концерт у Палаці Спорту ми зіграємо у день мого народження. Всі останні роки я святкую цей день саме так – на сцені. І сподіваюсь, що це буде продовжуватись ще довго", – Сергій Танчинець.

Масштабне шоу відбудеться двічі: 8 та 10 травня у Палаці Спорту. Це ще один шанс стати частиною великого музичного шоу.

Днями гурт оголосив, що концерт 08.05 у Палаці Спорту – продано! Та за численними проханнями шанувальників, які все ж хочуть відсвяткувати день народження Сергія разом з гуртом – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виділили ще 100 додаткових квитків на перший оголошений концерт.

Придбати квитки на концерти у Палаці Спорту можна на сайті гурту – www.bezobmezhen.ua.

Щодо благодійної складової: більшу частину виручених коштів буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів та автівок для Сил Оборони України.

Нагадаємо, що крайній концерт у Палаці Спорту гурт відіграв у 2018 році, зібравши біля 10-ти тисяч фанів, а запис концерту у YouTube набрав близько 5-ти мільйонів переглядів.

У БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ раніше вже був оголошений та запланований концерт на НСК "Олімпійський", який так і не відбувся у зв'язку з пандемією, а згодом і через повномасштабне вторгнення. Проте БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ не змогли залишити шанувальників без масштабного шоу.

"У нас давно був оголошений концерт на НСК "Олімпійський", та зараз, на жаль, його просто неможливо зіграти. Нам вдалось знайти альтернативу для тих, хто хоче використати квитки вже зараз. Щоб потрапити на концерт у Палаці Спорту, наші слухачі зможуть обміняти свій квиток, придбаний на наш стадіонний виступ у Києві.", – Сергій Танчинець

Проте концерт на НСК "Олімпійському" гурт не скасовує: "Ми обов'язково відіграємо "Олімпійський", ці план нікуди не зникають. Запит на концерт є, у нас ще є наснага й бажання. Дякуючи силам оборони України, ми маємо можливість жити й працювати далі, тому все обов'язково відбудеться, після Перемоги."