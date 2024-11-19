Blooms Corda, Мія Рамарі та ba.latskii: в київському ATLAS відбудеться "ГОМІН-2"

29 листопада в київському клубі ATLAS відбудеться "ГОМІН-2" — подія, покликана розвивати українську незалежну сцену. Цей проєкт є важливим кроком для підтримки нової української музики та об'єднав на своєму дебютному заході перспективних молодих артистів.

Цього разу на одній сцені виступлять три яскраві артисти: Blooms Corda, Мія Рамарі та ba.latskii. Вони презентують свої композиції, які вже здобули прихильність шанувальників, та нові роботи. Квитки вже у продажу.





Співзасновник проєкту "ГОМІН" Борис Гінжук зазначає: "Ми прагнемо створити простір для діалогу й взаємодії, де музика стає каталізатором нових ідей та емоцій. Це творчий осередок, де кожен може відчути себе частиною спільноти однодумців".

Інформаційні партнери — незалежне музичне медіа BEZODNYA MUSIC та Просто Раді.О.

Blooms Corda: магія інді-фанкі-джазу

Хедлайнери події, гурт Blooms Corda, — знані артисти та яскраві представники сучасної української сцени, чий музичний стиль здатен перенести слухача у особливий світ звуків і емоцій. На їхньому сеті прозвучать як знайомі хіти, так і нові композиції з останнього альбому "Дощ іде, але сонце світить". Це безумовно буде виступ, сповнений магії та драйву.

Мія Рамарі: інді-поп з джазовими акцентами

Пісні Мії Рамарі проймають серце, проводячи через всю палітру емоцій — від суму до щастя. Мія відома своєю емоційною глибиною та унікальним стилем, що поєднує легкість інді з чуттєвістю джазу. ЇЇ пісня "Нема любові" має вже понад 700 тисяч прослуховувань на Spotify та більше 1,3 мільйони на YouTube.

ba.latskii: глибина та чесність

Київський гурт ba.latskii завоював серця слухачів своєю проникливою музикою та щирими текстами, що зачіпають буденні теми. Ці пісні звучать близько кожному з нас, підкорюючи своєю простотою та щирістю. Його трек "Ти так мало говориш" має близько 3 мільйонів прослуховувань на Spotify та понад 4 мільйони на YouTube.

"ГОМІН" задля підтримки та єднання

Підтримка культури набуває дедалі більшої важливості, адже вона не лише спосіб самовираження, а й шлях до єднання в складні часи. Під час війни музика стає емоційною підтримкою, а кожен такий концерт — це можливість вийти за межі повсякденного життя, пережити біль і віднайти сили для нового.

"ГОМІН" — це не просто концерт, це проєкт, який закладає основи для української ідентичності, яка відроджується в умовах війни.

"ГОМІН — це щось свіже, нове, несхоже на інше. Ми існуємо, щоб ви насолоджувалися різноманіттям музики та звучань на нашому шляху, щоб ми разом ставали одним цілим і любили те, що близьке кожному з нас: наше, якісне і рідне", — Крістіна Гороховська, співзасновниця "ГОМІН".

Донати та аукціон на підтримку ЗСУ

Як і на попередньому заході, під час "ГОМІН-2" відбудеться благодійний аукціон та збір донатів. Кошти, зібрані в результаті цих ініціатив, будуть спрямовані на підтримку спецпідрозділів ГУР МО України та Благодійного фонду Діани Подолянчук. Зробити свій внесок можна прямо зараз за посиланням.

Станьте частиною нової музичної хвилі, доєднавшись до "ГОМІН-2" 29 листопада в ATLAS.

Купити квитки на концерт можна на сайті.