Brykulets, "Уляна Дель Рей" та "Пропаща Сила": у клубі Atlas відбудеться весняний "ГОМІН"

4 квітня в київському клубі ATLAS відбудеться "ГОМІН. Квітень" — зустріч добрих знайомих, яких об'єднує музика, весна й бажання підтримати одне одного. "ГОМІН" — проєкт, покликаний розвивати українську незалежну сцену, сприяти новій українській музиці, просувати перспективних молодих артистів.

Музичну програму вечора сформують три яскраві артисти: Brykulets, "Уляна Дель Рей", "Пропаща Сила". Пролунають композиції, які вже здобули прихильність шанувальників, нові та дебютні роботи. Квитки вже у продажу.

За словами Бориса Гінжука, CEO музичного проєкту "ГОМІН" та однойменної концертної агенції: "Це не концерт заради концерту. Це спроба зібрати тих, кому є що сказати й почути. Тут музика стає приводом для нових ідей та несподіваних зустрічей, вона загострює відчуття та підштовхує до нових сенсів й емоції".

Інформаційний партнер події — Просто Раді.О.

Brykulets: фанк-рок і енергія дев’яностих

Brykulets — один із яскравих голосів нової української сцени. Свій музичний шлях почав ще у 2017-му, поступово формуючи власне звучання. А тоді стався TikTok — і його пісні "залетіли", відкривши артиста ширшій аудиторії та привели на національний відбір "Євробачення". На "ГОМІН. Квітень" він зіграє свій фірмовий мікс року та фанку. Це буде останній виступ артиста у супроводі рок-бенду. Хіти "Любима", "Бро", "Піони", "Забирай свої речі" — ті самі пісні, які легко підспівувати й складно забути.







Brykulets про свої виступи: "Концерт — це місце, де має бути краще, ніж у записі. Я хочу, щоб люди переживали кожен момент. Наприкінці живих виступів завжди додаю панкової енергії, щоб люди не просто слухали, а відчували."





"Уляна Дель Рей": неорогульський поппанк без "самертайм седнес"

Львівський гурт "Уляна Дель Рей", заснований досвідченими галицькими музикантами, які раніше грали в гуртах Kurwa Matj та "Мекола". Нині їхня творчість поєднує поппанк із сучасними експериментами та локальною експресією. Восени 2024 року гурт випустив перший повноформатний альбом "Все простіше, ніж здається", який повертає слухачів до простоти і справжніх емоцій. В їхньому репертуарі як чуттєва лірика, так і драйвові хіти, знайдеться також фіт з львівським репером Polamav та кавер на пісню львівських поп-панк легенд Loozer "Моя собака".







"Востаннє ми були в Києві в 2024 році, і вже скучили. До майбутньої зустрічі готуємо трохи сюрпризів: візуальні експерименти та нові пісні. Можливо, навіть вдасться виступити повним складом. Має бути класно!", — коментують музиканти гурту "Уляна Дель Рей".





"Пропаща Сила": нові голоси з іронією сьогодення

Київський гурт "Пропаща Сила" грає концептуальний інді-рок із британським впливом та елементами брит-попу. Нещодавно вийшов дебютний альбом артистів — "Показники особистісного зросту", який поєднує іронічний погляд на буденне життя з театральністю та рефлексією. Вони швидко знайшли свого слухача завдяки TikTok, де їхні пісні стали вірусними. На "ГОМІН. Квітень" гурт презентує хіти, серед яких "Сирець", "Забуду" та "4 кімнати", створюючи атмосферу для глибокого занурення в їхні емоційні та музичні світи.



"Ми неочікували, що наші пісні залетять у TikTok, адже вірусність там важко передбачити. Це ефективний інструмент для просування музики — інколи це просто прослуховування, а інколи — справжня любов від публіки. Тепер з нетерпінням чекаємо можливості презентувати нові пісні наживо на сцені!", — зазначає гурт "Пропаща Сила".





"ГОМІН" задля єднання та підтримки ЗСУ

Подія матиме благодійний характер. Цього разу "ГОМІН" ставить собі за мету зібрати 100 000 гривень на потреби спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України.

Під час попереднього заходу в листопаді 2024 року за участі Blooms Corda, Мії Рамарі та ba.latskii вдалося зібрати 78 000 гривень. Найменший донат тоді становив 60 копійок, а сотні людей переказали по 5 гривень — це вкотре доводить: навіть маленькі внески мають значення і допомагають закривати збори.

Організатори планують повторити та примножити результат попереднього заходу. Буде проведений благодійний аукціон та збір коштів. На сцені — постійний конферансьє "ГОМІН" Сашко Emolite: бренд емоцій TikTok, майстер гумору та ефективний збирач донатів. Зробити внесок можна безпосередньо на події або зараз за посиланням.

Станьте частиною нової музичної хвилі, доєднавшись до "ГОМІН. Квітень" 4 квітня в ATLAS.

Купити квитки на концерт можна на сайті.

Доєднатися до події в Facebook можна тут.