Caribbean Club і Pepper’s Club: 20+ вересневих подій — від шоу з ігристим до танцювальних лайвів у центрі Києв

У вересні Caribbean Club і Pepper’s Club готують програму, в якій кожен вечір — як подія: тут голосують за Beyoncе або Cher у музичних батлах, дивляться вар’єте за келихом ігристого, співають разом із LAMA, слухають кавери на Queen і танцюють під DJ-сети без планів і сценаріїв.

Pepper’s Club працює щодня (крім понеділків) і дарує вечори на будь-який смак: благодійні концерти, квізи, триб’юти, стендапи, камерний джаз і танці з live-бендами. А ще — повноцінні домашні обіди за ціною однієї страви.

У Caribbean Club вересень буде голосним і чуттєвим водночас: мюзикл-вар’єте "Рояль" із Lida Lee та келихом ігристого, "Чорний Квадрат" — з відвертими виставами про стосунки, джазові вечори, шоу-презентації нових альбомів і великі сольні концерти.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

3 вересня: ELVIS SHOW у виконанні Kudasov Band

У програмі — живе виконання культових хітів Can’t Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Love Me Tender, Suspicious Minds, Blue Suede Shoes та інших пісень, які зробили Елвіса справжньою легендою.

7, 21, 28 вересня: серія шоу "Королі Трібʼютів"

У вересні Pepper’s Club продовжує традицію "Королів триб’ютів" — серії недільних концертів, присвячених легендарним артистам. Тут лунають хіти, що вписані в музичну історію, а атмосфера камерного клубу перетворює ці вечори на маленьке свято. Вхід на всі концерти — вільний.

7 вересня — триб’ют Queen у виконанні кавер-бенду Fireball. Від Bohemian Rhapsody до We Are the Champions — пісні, що надихають і досі збирають стадіони, лунатимуть наживо.

21 вересня — вечір італійського шарму й харизми Адріано Челентано. На сцені — артист Jack London, який точно передає стиль і настрій легендарного співака. Прозвучать Azzurro, 24.000 baci, Prisencolinensinainciusol, Susanna та інші пісні.

28 вересня — рок-н-рольна вибухівка в стилі AC/DC. Гурт Satisfaction виконає Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck та інші драйвові рок-гімни.

9, 16, 23, 30 серпня: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

"Бам Quiz" — це не просто інтелектуальна гра, а повноцінний вечір із гумором, шоу і святковою атмосферою. У програмі — 8 нестандартних раундів на логіку, ерудицію, памʼять і швидкість. Ведучі створюють справжній драйв і затягують у гру навіть тих, хто прийшов просто "за компанію".

Учасників чекають подарунки, улюблені напої, фірмові страви клубу і можливість як протестити свої знання, так і познайомитись із новими людьми. Формат — командний, від 2 до 12 осіб. Ідеальна нагода весело провести вечір у самому центрі Києва.

10 вересня: концерт гурту Stukalo

10 вересня гурт Stukalo дасть сольний концерт у Pepper’s Club. На гостей клубу чекає поєднання улюблених пісень і свіжого матеріалу, створеного в новому етапі творчості команди.

Цей концерт — не лише музика, а й підтримка тих, хто на передовій. Усі охочі зможуть долучитися до збору на зарядні станції для ЗСУ.

14 вересня: Yesterday Fest

У 1964 році Полу Маккартні наснилася мелодія, яка згодом стала найвідомішим треком в історії — "Yesterday". Саме їй і творчості The Beatles присвячено Yesterday Fest.

На сцену вийдуть юні вокалісти — лауреати фестивалів HumanKind Fest, які виконають пісні легендарної четвірки. Їх оцінюватиме професійне журі — учасники шоу Павла Шилька "Битва імен". Після конкурсної частини глядачі почують гала-концерт: зіркові члени журі теж заспівають улюблені хіти The Beatles. А ще в межах фесту подаватимуть спеціальну страву дня: scrambled eggs і waffle fries, натхненну жартівливим куплетом, який колись допоміг Маккартні не забути мелодію "Yesterday".

17 вересня: Пашина 20КА. Битва імен

17 вересня шоу Павла Шилька (DJ Паші) "Пашина 20КА. Битва імен" у Pepper’s Club повертається у форматі DIVAS BATTLE. Цього разу в центрі — три діви, три ікони, три стилі: Kylie Minogue, Cher і Beyoncé.

Це музичне шоу — не просто триб’ют, а батл харизми, голосів і цілих епох. Пісні культових артисток виконуватимуть дві команди українських вокалістів, а глядачі обиратимуть, яка діва переможе цього вечора.

Павло Шилько доповнить лайв історіями про кожну з артисток, розкаже маловідомі факти і зробить вечір не тільки музичним, а й пізнавальним.

18 вересня: концерт гурту No Comments

Живий виступ гурту No Comments — саме той формат, який перетворює звичайний вечір на справжній святковий вікенд. Їхня музика — це мікс енергії року, знайомих мелодій і драйву, який заряджає з перших акордів.

24 вересня: благодійний стендап "Удачники"

На сцені Pepper’s — Антон Тимошенко, Роман Щербан, Олександр Качура та Женя Коротков. Четверо стендап-коміків із різними голосами, бекграундами й стилями об’єднуються заради спільної мети — зібрати кошти для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо "Перець FM".

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

Щоп’ятниці та щосуботи у Pepper’s Club — танцювальні вечори із живою музикою, які заряджають енергією на весь тиждень. Це ідеальний формат для тих, хто хоче драйвового відпочинку в центрі Києва без зайвих планів — просто приходьте й танцюйте.

На сцені — Real Band, Jolly Band, Maski Band, Tokyo, CRISPY band та POCHYNAYE. У програмі — рокові хіти, попкавери, українська музика і треки, які хочеться співати разом.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

3, 6, 10, 14, 17, 20, 27 серпня: вистави театру "Чорний Квадрат"

У вересні на сцені Caribbean Club продовжуються вистави від театру "Чорний Квадрат". Він уже понад 30 років залишає за дужками цензуру і прямо говорить про найінтимніше: стосунки, секс, кризи, втрати й надії — усе, із чого складається життя. Саме тому вистави "Чорного Квадрата" стабільно збирають повні зали.

У вересневому репертуарі: 3 вересня — "Медовий місяць", 6 вересня — "Хто кого хоче…?", 10 вересня — "Щастя завжди поруч", 14 вересня — "Попередні пестощі", 17 вересня — "Ніколи не дзвони мені, кохана", 20 вересня — "Секс тимчасово доступний", 24 вересня — "Роздягайся — будемо... говорити!", 27 вересня — "Ігри для дорослих".

Вистави відбуваються українською. Повний опис кожної постановки — на сайті Caribbean Club.

5 та 19 вересня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

У вересні Caribbean Club запрошує на вечори "Вар’єте Рояль" — авторського шоу, що вже понад пʼять років поєднує елегантну еротику, живу музику та витончену сценографію.

Це не просто мюзикл, а повноцінне дінер-шоу — у вартість квитка входить не лише перегляд вистави, а і пляшка ігристого або вина на двох. Ідеальний формат для побачення, вечора з подругою чи несподіваного подарунка собі.

Під час шоу 19 вересня на сцену вийде Lida Lee, харизматична вокалістка з потужним тембром і магнетизмом. Хореографію для "Роялю" ставили творці "Танців з зірками", а в різні сезони до шоу долучалися зіркові гості: Злата Огневич, Олег Скрипка, Фагот, Kadnay, Євген Хмара та інші. Офіційний партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер — радіо "Перець FM".

6, 20, 27 вересня: Caribbean Disco Party

Щосуботи в Caribbean Club проходять Caribbean Disco Party — вечори, що об’єднують улюблені хіти, живу музику та клубну атмосферу для ідеального завершення тижня.

На сцені — кавер-гурти F.L.I.R.T., No Comments і TOKYO, які виконують поп- і рок-хіти, знайомі з перших акордів. Їхні лайви — це поєднання драйву, впізнаваного звучання та сценічної харизми. Після виступів — танцювальні сети від DJ Mustafaev, який підхоплює темп вечора та тримає енергію танцполу на максимумі.

12 вересня: вечір музики Френка Сінатри

12 вересня у Caribbean Club прозвучить концертна програма, присвячена музиці Френка Сінатри. У виконанні Kyiv Jazz Quintet пролунають хіти Френка Сінатри — від романтичної "Fly Me to the Moon" до знакової "New York, New York".

Це буде вечір живого джазу в найкращому його прояві — камерна атмосфера, жива енергія сцени й музика, що ніколи не старіє. Медіапартнер події — Radio Jazz.

25 вересня: концерт Дмитра Бабака

Дмитро Бабак, співак, композитор і переможець "Х-Фактора", вийде на сцену Caribbean Club з презентацією свого нового альбому "25\8" — після десяти років творчої паузи.

Це повернення сповнене емоцій: у піснях альбому — кохання в усіх його проявах, світлі й болючі моменти, щирі переживання та відчуття, які знайомі кожному.

26 вересня: концерт Lama зі струнним квартетом

26 вересня на сцені Caribbean Club — Lama (Наталія Дзеньків) з особливим концертом у супроводі струнного квартету Black Tie. У цей вечір прозвучать культові пісні з усієї творчої історії співачки — від хітів, що стали саундтреками до фільмів, до нових композицій, сповнених глибокого змісту.

Lama — одна з найвпізнаваніших українських виконавиць, володарка премії MTV Europe Music Awards, авторка і продюсерка десятків пісень, які лунали з кожного радіо — "Мені так треба", "Моє серце", "Знаєш як болить", "Привіт, привіт", "Сильні люди" та багато інших. Медіапартнер заходу — радіо "Перець ФМ".

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.