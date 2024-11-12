Caribbean Club в листопаді: еротичне варʼєте, шалена DISCO-атмосфера та ніжний концерт ЛЕЯ

Листопад у Caribbean Club сповнений вражень: театральні провокації "Чорного Квадрата", відверте вар’єте "Рояль", шалене DISCO, запальна сальса Dislocados та ніжний концерт ЛЕЯ. Спеціальна подія місяця — концерт-шоу "ХТО З НАС?" від Youtube-каналу ЖАБАГАДЮКА. Повний розклад подій — в добірці нижче.

16, 22, 23 та 30 листопада: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY.

Для гостей закладу звучатиме жива музика у виконанні кавер-гуртів NoComments, TOKYO, F.L.I.R.T., RADIOBOY, ELTONCLAPTON. Незмінний DJ Mustafaev створює неймовірне комбо найкрутіших хітів.

13, 16, 20, 27 та 30 листопада: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.

У листопаді гостей чекають вистави для підняття настрою та розради від щоденних справ: 13 листопада — "Кава похапцем або сніданок в наручниках", 16 листопада — "Закохані танцюють у ліжку", 20 листопада — "Свінгери або…", 27 листопада — "Ліворуч від розлуки", 30 листопада — "Хто кого хоче… ?".

Всі вистави правдиві, актуальні, про людей, які живуть зараз. Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.





15 та 29 листопада: мюзикл у форматі дінер-шоу — "Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке триває майже 5 років, відкриваючи світ фантазій та феєрії емоцій. У вартості квитка відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох).

Зіркова вокалістка — Lida Lee, постановники номерів — хореографи проєкту "Танці з зірками", партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.

Частина прибутку від Вар’єте "Рояль" спрямовується на підтримку ЗСУ.

16 листопада: концерт-шоу "ХТО З НАС?" Youtube-каналу ЖАБАГАДЮКА

ЖАБАГАДЮКА — український розважальний контент для поціновувачів сучасного гумору та зіркових зашкварних історій. Гумор без цензури. Гострі жарти, яскраві емоції та імпровізація з публікою.

24 листопада: концерт артистки ЛЕЯ

Артистка ЛЕЯ об’єднує сучасні та стародавні фольк-мотиви, проводячи слухачів у магічний світ українського бестіарію. Спеціальний гість – інді-рок гурт "теорія розбитих вікон".

Частина коштів від заходу буде спрямована на підтримку бригади НГУ АЗОВ.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.