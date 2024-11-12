Caribbean Club в листопаді: еротичне варʼєте, шалена DISCO-атмосфера та ніжний концерт ЛЕЯ
Листопад у Caribbean Club сповнений вражень: театральні провокації "Чорного Квадрата", відверте вар’єте "Рояль", шалене DISCO, запальна сальса Dislocados та ніжний концерт ЛЕЯ. Спеціальна подія місяця — концерт-шоу "ХТО З НАС?" від Youtube-каналу ЖАБАГАДЮКА. Повний розклад подій — в добірці нижче.
16, 22, 23 та 30 листопада: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY
Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY.
Для гостей закладу звучатиме жива музика у виконанні кавер-гуртів NoComments, TOKYO, F.L.I.R.T., RADIOBOY, ELTONCLAPTON. Незмінний DJ Mustafaev створює неймовірне комбо найкрутіших хітів.
13, 16, 20, 27 та 30 листопада: вистави театру "Чорний Квадрат"
У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.
У листопаді гостей чекають вистави для підняття настрою та розради від щоденних справ: 13 листопада — "Кава похапцем або сніданок в наручниках", 16 листопада — "Закохані танцюють у ліжку", 20 листопада — "Свінгери або…", 27 листопада — "Ліворуч від розлуки", 30 листопада — "Хто кого хоче… ?".
Всі вистави правдиві, актуальні, про людей, які живуть зараз. Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.
15 та 29 листопада: мюзикл у форматі дінер-шоу — "Вар’єте "Рояль"
Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке триває майже 5 років, відкриваючи світ фантазій та феєрії емоцій. У вартості квитка відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох).
Зіркова вокалістка — Lida Lee, постановники номерів — хореографи проєкту "Танці з зірками", партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.
Частина прибутку від Вар’єте "Рояль" спрямовується на підтримку ЗСУ.
16 листопада: концерт-шоу "ХТО З НАС?" Youtube-каналу ЖАБАГАДЮКА
ЖАБАГАДЮКА — український розважальний контент для поціновувачів сучасного гумору та зіркових зашкварних історій. Гумор без цензури. Гострі жарти, яскраві емоції та імпровізація з публікою.
24 листопада: концерт артистки ЛЕЯ
Артистка ЛЕЯ об’єднує сучасні та стародавні фольк-мотиви, проводячи слухачів у магічний світ українського бестіарію. Спеціальний гість – інді-рок гурт "теорія розбитих вікон".
Частина коштів від заходу буде спрямована на підтримку бригади НГУ АЗОВ.
Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.
У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.