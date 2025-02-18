Caribbean Club відзначає 27 років: вистави, диско та вар’єте за участі Жені Галича

З 19 по 23 лютого Caribbean Club відсвяткує свою 27-му річницю серією подій та благодійним збором на підтримку ЗСУ. Спеціальним гостем святкового показу вар’єте "Рояль" стане фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич.

Caribbean Club — це місце, де музика, атмосфера та унікальний дух живих виступів формують справжню концертну легенду Києва. Вже 27 років клуб відкриває сцену для кращих артистів, створює особливі події та дарує незабутні емоції своїм гостям.

Згадаймо, яким був Caribbean Club за ці роки, хто виступав на його сцені, які події сформували його унікальний портрет. Цього року святковий тиждень також подарує незабутні шоу та можливість долучитися до доброї справи.

Зірки на сцені Caribbean Club

Заснований у 1998 році, Caribbean Club став справжнім домом для музики без кордонів. Тут виступали артисти зі світовим ім’ям: Brainstorm, Tiger Lillies, Том Харрелл, Джей-Джей Йохансон, Vacuum, Ніно Катамадзе, MGZAVREBI, Ray Collins’ Hot Club. Українські зірки неодноразово запалювали сцену клубу — "Друга Ріка", ТНМК, "Скрябін", "Тартак", Green Grey, "Воплі Відоплясова", Schmalgauzen, O.Torvald, Freedom Jazz Girls Band, Monatik, Лесь Подерв’янський та багато інших. Кожен із них став частиною великої історії Caribbean Club, а їхні виступи — незабутніми подіями для гостей клубу.

Виклики, які зробили клуб сильнішим

Caribbean Club пройшов через багато викликів — революції, економічні кризи, пандемію, війну та повномасштабне вторгнення. Та навіть у найтемніші часи світло сцени не згасало. Клуб продовжує свою діяльність, даруючи людям щасливі миті та об'єднуючи їх. Важливу роль у цих процесах відіграє підтримка ЗСУ: клуб активно організовує благодійні заходи, збори коштів та донати на допомогу українським військовим.

Театр "Чорний Квадрат" — більше ніж 10 років на сцені клубу

Caribbean Club став домом для театру імпровізації "Чорний Квадрат". Уже понад 10 років цей театр дарує гарні емоції гостям клубу. Щотижня нові вистави, сміх та сльози, відверті розмови на теми, що хвилюють кожного.





Білий рояль — символ спокуси та неймовірних вражень

Унікальне шоу-вар’єте "Рояль" із білим роялем на сцені стало невід'ємною частиною Caribbean Club. Його клавіші пам'ятають сотні концертів, перформансів і неймовірних моментів, які дарують гостям особливі емоції.

Святковий тиждень: головні події та найкращий подарунок до Дня народження

З 19 по 23 лютого Caribbean Club святкує свою 27-му річницю серією особливих подій. Кожен день — новий досвід, улюблені артисти та справжня магія на сцені.

Найкращий подарунок до Дня народження Caribbean Club — це донати на потреби наших ЗСУ, цього разу клуб збирає для підрозділу аеророзвідки "АНГЕЛИ". Завдяки ЗСУ клуб продовжує створювати концертні події, насолоджуватися чудовими виступами та танцювати. Задонатити онлайн можна за посиланням.

Цього тижня клуб відраховує з кожного квитка та збирає донати за прямим посиланням на потреби підрозділу аеророзвідки "АНГЕЛИ". Підтримайте ініціативу і зробіть внесок у перемогу, придбавши квитки на будь-яку подію на сайті caribbean.com.ua.

19, 22 та 23 лютого: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.



Афіша вистав цього тижня: 19 лютого — "Не всі люблять порно", 22 лютого — "А-ля кобеля, або все, що рухається", 23 лютого — "21 хвилина ДО та ПІСЛЯ сексу". Детальний опис вистав — на сайті клубу.

21 лютого: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Особливий гість святкового шоу — фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич. Нове, чуттєве звучання улюблених пісень та глибина емоцій доповнить вишуканий вечір.

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке триває понад 5 років, відкриваючи світ фантазій та феєрії емоцій. У вартість квитка входять відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох). Постановники номерів — хореографи проєкту "Танці з зірками", партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Зіркова вокалістка – Lida Lee.





Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.





22 лютого: Caribbean Disco Party

Caribbean Disco Party — фірмова танцювальна вечірка з живою музикою, улюбленими хітами, яскравою атмосферою та танцями. Цього разу атмосферу запалять неймовірні TOKYO cover band.

Святкуйте 27 років разом Caribbean Club

Caribbean Club — це більше, ніж концертний майданчик. Це місце, де створюється історія, де лунає музика, де кожен концерт — це ще одна емоція, що залишиться в серці надовго. А попереду ще більше історій, які захочеться згадувати.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.